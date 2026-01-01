Breeze ChMS focuses on church management while Little Green Light specializes in donor tracking, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online giving, event ticketing, and email tools with zero fees — so you can build stronger donor relationships while keeping 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS Little Green Light
💯
Breeze ChMS costs $72/month plus card fees, Little Green Light charges $45/month plus 2.9% per gift. Zeffy charges zero fees, so more money goes to your mission.
🧰
Breeze ChMS and Little Green Light only track donors. Zeffy includes donation forms, event ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns in one platform.
☎️
Breeze ChMS and Little Green Light limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every nonprofit at no extra cost.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while Breeze ChMS costs $72/month plus card fees and Little Green Light charges $45/month plus 2.9% transaction fees. You keep 100% of every donation with Zeffy.
Yes! Unlike Breeze ChMS and Little Green Light that focus only on data tracking, Zeffy includes built-in payment processing, event ticketing, peer-to-peer fundraising, and online stores - all with zero fees.
Zeffy provides unlimited support at no extra cost, while both Breeze ChMS and Little Green Light limit support based on your plan tier. Get help whenever you need it without worrying about additional charges.
Zeffy charges zero platform fees while Breeze ChMS costs $72/month plus card fees and Little Green Light charges $45/month plus 2.9% transaction fees. Your nonprofit keeps 100% of donations with Zeffy.
Unlike Breeze ChMS and Little Green Light that only track donor data, Zeffy combines donor management with built-in fundraising tools like events, auctions, and peer-to-peer campaigns - all fee-free.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
