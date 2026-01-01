Breeze ChMS and Kindful help you track donors and manage church data, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online giving, event registration, and member communication tools — all with zero fees so every donation stays with your ministry.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS Kindful
💯
Breeze ChMS costs $72/month plus card fees, while Kindful charges $119/month plus processing fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
🧰
Breeze ChMS and Kindful focus on donor management but lack auction, raffle, and ticketing features. Zeffy includes all fundraising tools in one platform.
💳
Breeze ChMS requires third-party payment setup, while Kindful doesn't process payments at all. Zeffy handles all payment types with built-in processing.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. Unlike Breeze ChMS at $72/month plus card fees, you keep every dollar donated while getting comprehensive donor tracking, automated receipts, and detailed giving reports.
Zeffy provides complete fundraising tools at zero cost, while Kindful charges $119/month plus processing fees. You get donation forms, peer-to-peer campaigns, event ticketing, and donor management without any subscription or transaction fees eating into your budget.
Yes. Zeffy processes all major credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay with zero fees. Breeze ChMS requires costly third-party integrations, while Kindful doesn't handle payments at all. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy combines donor management with full fundraising capabilities at zero cost. While Breeze ChMS costs $72/month and Kindful charges $119/month plus processing fees, Zeffy gives you donor tracking, payment processing, and campaign tools without any monthly fees or transaction costs.
Yes. Zeffy replaces costly donor management platforms with a complete fundraising solution. You get donor profiles, giving history, automated receipts, and campaign management without the $72-$119 monthly fees that platforms like Breeze ChMS and Kindful charge.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice