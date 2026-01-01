Breeze ChMS focuses on church management while Keela specializes in nonprofit donor relationships, but both charge fees that reduce your ministry budget. Zeffy gives you donor management, online giving, event ticketing, and member communication tools with zero fees so every dollar supports your mission.
Breeze Chms VS Keela
Breeze ChMS charges $72/month plus card fees, and Keela starts at $59/month plus 2.9% + 30¢ per donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
Breeze ChMS lacks auction and raffle tools, while Keela missing ticketing and store features. Zeffy includes everything you need for events, sales, and campaigns.
Breeze ChMS and Keela tier their support by what you pay. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization at no cost.
We believe nonprofits should keep every dollar donated. While Breeze ChMS charges $72/month and Keela starts at $59/month, Zeffy operates on voluntary contributions from donors who choose to support our platform. This means zero monthly fees eating into your budget.
Yes, Zeffy combines donor management with complete fundraising tools in one platform. Track donors, send receipts, and run campaigns, events, auctions, and online stores without juggling multiple systems or paying separate fees for each tool.
Zeffy offers 100% free donor management with zero platform fees, while Breeze ChMS charges $72/month plus transaction fees on every donation. You keep every dollar donated and get powerful CRM tools, automated receipts, and donor insights without monthly costs eating into your budget.
Unlike Keela's $59/month fees plus 2.9% transaction costs, Zeffy charges zero platform fees. You get the same donor tracking, campaign management, and reporting tools without losing hundreds monthly to software costs. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes, plus more fundraising tools they lack. Zeffy combines donor management with event ticketing, online stores, auctions, and peer-to-peer campaigns - all fee-free. While competitors focus on basic CRM, we provide complete fundraising solutions without platform fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
