Breeze ChMS focuses on church management while EveryAction offers comprehensive nonprofit CRM tools, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, online giving, and event tools with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS Every Action
Breeze ChMS costs $72/month plus card fees, and EveryAction starts at $109/month plus transaction costs. Zeffy charges zero fees and donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Breeze ChMS lacks payment processing and EveryAction requires separate tools for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need for complete fundraising campaigns.
Breeze ChMS and EveryAction require technical setup and training for complex features. Zeffy works right out of the box so you can focus on donor relationships, not software tutorials.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. Unlike Breeze ChMS at $72/month plus card fees, you keep every dollar donated while getting powerful CRM tools built specifically for nonprofits.
EveryAction costs $109/month plus transaction fees and requires technical expertise to set up. Zeffy gives you the same donor tracking and fundraising tools at zero cost, with simple setup that gets you started in minutes.
Yes. While Breeze ChMS and EveryAction focus only on donor tracking, Zeffy includes donation forms, event ticketing, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns. All free, so you can run every type of fundraiser without extra costs.
Zeffy operates on voluntary contributions from donors who choose to support our platform. This lets us offer 100% free donor management, fundraising tools, and payment processing. Breeze ChMS charges monthly fees plus transaction costs that eat into your donations.
EveryAction requires technical setup and charges high monthly fees for features most small nonprofits don't need. Zeffy gives you donor tracking, online forms, event management, and peer-to-peer campaigns in one simple platform at zero cost.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
