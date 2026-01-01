Breeze ChMS and eTapestry help you track donors and manage relationships, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, online giving, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS E Tapestry
Breeze ChMS charges $72/month plus card fees, while eTapestry adds monthly fees plus $600/year. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
Unlike Breeze ChMS and eTapestry that focus only on donor records, Zeffy handles donations, events, raffles, auctions, and memberships without needing separate tools.
While Breeze ChMS and eTapestry require contracts and setup processes, Zeffy lets you create donation pages and start accepting gifts in minutes with no monthly fees.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees, transaction costs, or hidden charges. While Breeze costs $72/month plus card fees and eTapestry charges monthly fees plus $600/year, Zeffy lets you keep every dollar donated to focus on your mission.
Unlike Breeze and eTapestry that charge transaction fees on every donation, Zeffy processes all payments completely free. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but 100% of their intended donation reaches your organization.
Yes, Zeffy provides comprehensive donor management including giving history, automated receipts, and detailed reporting. Plus, you get integrated fundraising tools like peer-to-peer campaigns, event ticketing, and online stores that Breeze and eTapestry don't offer.
Zeffy is completely free with no monthly fees, transaction costs, or setup charges. Breeze costs $72/month plus card fees, while eTapestry charges monthly fees plus $600/year. With Zeffy, you keep 100% of donations to invest directly in your mission.
Zeffy combines donor management with integrated fundraising tools like peer-to-peer campaigns, event ticketing, online stores, and auctions. Breeze and eTapestry focus only on data tracking without built-in fundraising capabilities, requiring costly third-party integrations.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
