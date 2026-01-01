Breeze ChMS focuses on church management while DonorSnap specializes in donor tracking, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you complete donor management, online giving, and relationship tracking with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS DonorSnap
🪙
Breeze ChMS charges $72/month plus card fees, while DonorSnap adds monthly costs on top of transaction fees. Zeffy charges zero fees, keeping every dollar for your mission.
🧰
Breeze ChMS and DonorSnap focus on donor data but lack auction, raffle, and ticketing features. Zeffy includes all fundraising tools in one platform.
💳
Breeze ChMS and DonorSnap require third-party integrations for payment processing. Zeffy accepts credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay built-in.
Zeffy is completely free for donor management - no monthly fees, transaction costs, or hidden charges. Breeze ChMS costs $72/month plus card fees, while DonorSnap charges monthly fees plus transaction costs. With Zeffy, you keep 100% of donations to invest directly in your mission.
Zeffy combines donor management with built-in fundraising tools like event ticketing, online stores, auctions, and peer-to-peer campaigns. While Breeze ChMS and DonorSnap focus on basic donor tracking, Zeffy offers complete fundraising capabilities in one platform at zero cost.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees, transaction costs, or hidden charges. While Breeze ChMS costs $72/month plus card fees and DonorSnap charges monthly fees plus transaction costs, Zeffy lets you keep every dollar donated to focus on your mission instead of software expenses.
Unlike Breeze ChMS and DonorSnap which require separate payment processors with additional fees, Zeffy includes built-in payment processing for all major credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay at zero cost. Donors simply have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Yes, Zeffy goes beyond basic donor tracking. While Breeze ChMS and DonorSnap focus primarily on data management, Zeffy offers complete fundraising tools including event ticketing, online stores, peer-to-peer campaigns, auctions, and raffles - all at zero cost to your organization.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
