Breeze ChMS focuses on church management while DonorSearch specializes in prospect research, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, online giving, and event tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS Donor Search
💰
Breeze ChMS costs $72/month plus card fees, while DonorSearch requires custom pricing plus separate tools for donations. Zeffy gives you donor management, prospect research insights, and payment processing with zero platform fees.
🔗
Breeze ChMS lacks fundraising tools, and DonorSearch only does research. Zeffy handles donations, events, raffles, and donor relationships in one place without monthly subscription costs.
🤝
Breeze ChMS offers basic email and limited donor tracking, while DonorSearch requires separate communication tools. Zeffy provides automated follow-ups, donor acknowledgments, and relationship tracking at no cost.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees, while Breeze ChMS costs $72/month plus card fees. You get complete donation processing, donor tracking, and CRM tools without any subscription costs.
DonorSearch only provides prospect research at custom pricing plus fees, but can't process donations. Zeffy gives you free donor management, payment processing, and relationship tracking all in one platform.
Yes! Unlike Breeze ChMS or DonorSearch, Zeffy includes free event ticketing, online stores, peer-to-peer fundraising, auctions, and raffles. You get everything you need to fundraise without paying monthly fees.
Zeffy gives you complete donor management at zero cost. Track giving history, manage relationships, and process donations without the $72/month fees that Breeze ChMS charges. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform.
DonorSearch only researches prospects but can't process gifts or manage relationships. Zeffy handles everything: donor tracking, payment processing, and relationship building. You save money and get a complete solution in one place.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
