Donor Management CRM Features
Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor
Donor Tags / Segments Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms
Information not available src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Information not available</p></div></div></div></div></div></div>

Pricing
$72/mo
plus card fees per gift.
N/A
Contact for pricing – no public pricing available
Processing fees
2.9% + $0.30
per transaction for credit and debit; additional rates for ACH, bank, and AMEX.
N/A
DonorSearch is a donor prospect research tool, not a payment processor. It does not handle payment processing directly.
Platform fees
N/A
No platform fees mentioned
N/A
Contact for pricing – no public pricing available
Monthly fees
$72/mo
for Church Management (Breeze ChMS); additional plans and add-ons available.
N/A
Contact for pricing – no public pricing available
Value for money
4.9
4.7

Features
5.0/5
Intuitive CRM with basic donation tracking. Setup takes hours; requires payment processor integration.
4.7/5
Powerful prospect research tool. Needs separate software for donations, email, and payments.
Donations
Basic donation tracking and donor records management
DonorSearch focuses on prospect research and wealth screening rather than processing donations. You'd need separate donation processing tools.
Ticketing
No event ticketing capabilities DonorSearch doesn't handle event ticketing. You'd need separate ticketing software and use DonorSearch data to target potential attendees.
Peer-to-Peer Fundraising
No peer-to-peer fundraising tools DonorSearch doesn't support peer-to-peer fundraising campaigns. It's designed for prospect research, not campaign management.
Auctions
No auction tools available DonorSearch doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual donor research to identify potential bidders.
Raffles
No raffle management features DonorSearch doesn't offer raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual research to identify potential participants.
Online store
No online store functionality DonorSearch doesn't include e-commerce capabilities. You'd need separate online store software to sell merchandise or products.
Memberships
Limited membership tracking with basic contact management - no automated renewal reminders or membership-specific communications DonorSearch doesn't offer membership management features. You'd need separate software to track member renewals and communications.
Donor Management/CRM
Strong contact database with giving history tracking, but lacks prospect research tools and wealth screening capabilities
DonorSearch excels at prospect research and wealth screening but requires manual data entry to update donor records and track interactions.
Emails & Newsletter
Basic email capabilities with simple templates - limited segmentation options and no advanced automation features DonorSearch lacks email marketing tools. You'd need additional software to send newsletters and donor communications.
Payment Processing
No built-in payment processing - requires third-party integrations like PayPal or Stripe with additional fees and setup complexity
No built-in payment processing - requires third-party integrations like PayPal or Stripe with additional fees and setup complexity Payment methods
Basic online giving through third-party integrations
No payment processing - research tool only
Credit Card Payments
Limited support - Basic online giving through third-party integrations only
Not supported - DonorSearch is a prospect research tool, not a payment processor
Apple Pay & Google Pay
Not supported - No mobile wallet payment options available
Not supported - DonorSearch is a prospect research tool, not a payment processor
ACH / Bank Transfers
Not supported - Breeze ChMS focuses on church management, not payment processing
Not supported - DonorSearch is a prospect research tool, not a payment processor
Tap to Pay App
Not supported - No in-person payment processing capabilities
Not supported - DonorSearch is a prospect research tool, not a payment processor You'd need separate software to track member renewals and communications.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Donor Management/CRM</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Strong contact database with giving history tracking, but lacks prospect research tools and wealth screening capabilities</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">DonorSearch excels at prospect research and wealth screening but requires manual data entry to update donor records and track interactions.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Emails & Newsletter</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Basic email capabilities with simple templates - limited segmentation options and no advanced automation features</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">DonorSearch lacks email marketing tools. You'd need additional software to send newsletters and donor communications.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Payment Processing</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No built-in payment processing - requires third-party integrations like PayPal or Stripe with additional fees and setup complexity</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No built-in payment processing - requires third-party integrations like PayPal or Stripe with additional fees and setup complexity</p> </div> </div> </div> </div></div></div>

Customer Support
5.0/5
4.7/5
Unlimited Support
Breeze ChMS offers limited support based on plan tier
DonorSearch offers tiered support based on subscription level
Phone Support / Office Hours

Breeze ChMS provides phone support during standard business hours
DonorSearch provides phone support during standard business hours
Webinars Breeze ChMS offers regular training webinars and educational sessions for users
DonorSearch offers regular training webinars and educational sessions
Help Center
Breeze ChMS maintains a comprehensive help center with articles and guides DonorSearch maintains a comprehensive help center with guides and FAQs
Email
Breeze ChMS provides live chat support during business hours
DonorSearch provides live chat support during business hours
Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan tier with phone and chat during business hours only
Tiered support based on subscription level with business hours phone assistance class="table_text">Breeze ChMS offers regular training webinars and educational sessions for users</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">DonorSearch offers regular training webinars and educational sessions</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Help Center</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Breeze ChMS maintains a comprehensive help center with articles and guides</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">DonorSearch maintains a comprehensive help center with guides and FAQs</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Email</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Breeze ChMS provides live chat support during business hours</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">DonorSearch provides live chat support during business hours</p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Nonprofit-Focused Support Team</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Support access depends on plan tier with phone and chat during business hours only</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Tiered support based on subscription level with business hours phone assistance</p></div></div></div></div></div></div>