Breeze ChMS and DonorPerfect help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS Donorperfect
💰
Skip the $72-$99 monthly fees and transaction costs. Zeffy's donor management platform is completely free, so you keep every dollar raised for your mission.
🎟️
Stop juggling separate auction, raffle, and ticketing tools. Zeffy runs all your fundraising events and donation campaigns from one simple platform.
🤝
Move beyond basic gift tracking to real donor relationships. Zeffy includes automated thank-you emails, donor insights, and follow-up tools that actually work.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. While Breeze charges $72/month plus card fees and DonorPerfect costs $99/month plus transaction fees, Zeffy lets you keep every dollar donated. You get complete donor tracking, automated receipts, and detailed reporting without paying for basic features that should be free.
Unlike Breeze ChMS and DonorPerfect, which require third-party payment processors and charge additional transaction fees, Zeffy processes all payments directly with zero fees. We accept credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay without taking a cut. Donors simply have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Yes, Zeffy goes beyond basic donor management. While Breeze ChMS and DonorPerfect focus mainly on tracking donors, Zeffy includes free event ticketing, online stores, auctions, raffles, memberships, and peer-to-peer fundraising. You get a complete fundraising platform without the monthly fees or per-transaction costs that add up with other solutions.
Zeffy is completely free for donor management, while Breeze ChMS costs $72/month plus card fees and DonorPerfect charges $99/month plus transaction fees. With Zeffy, you keep 100% of donations and get full donor tracking, automated receipts, and detailed reports without monthly subscriptions eating into your budget.
Zeffy includes built-in payment processing for all major payment types without fees, while Breeze ChMS and DonorPerfect require costly third-party processors. You also get integrated fundraising tools like event ticketing, online stores, and peer-to-peer campaigns that would cost extra with other platforms.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice