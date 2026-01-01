Breeze ChMS focuses on church management while Donorfy specializes in charity fundraising, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you complete donor management, online giving, and event tools with zero fees — so you can build stronger relationships without the budget drain.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS Donorfy
Breeze ChMS and Donorfy charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so more of every donation stays with your mission.
Breeze ChMS and Donorfy track donors but can't process payments or run events. Zeffy handles donations, raffles, auctions, and ticketing in one place.
Breeze ChMS and Donorfy limit support by plan tier and business hours. Zeffy provides unlimited help whenever you need it, at no extra cost.
We believe nonprofits shouldn't pay to raise money. While Breeze charges $72/month plus card fees and Donorfy's fees scale with your database size, Zeffy is completely free. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Unlike Breeze and Donorfy that require expensive third-party payment integrations, Zeffy includes built-in payment processing for donations, events, and stores. You accept all payment types without monthly fees or complex setups.
Zeffy offers complete fundraising tools with zero fees, while Breeze ChMS costs $72/month plus card fees and lacks payment processing. You get donations, events, and donor tracking in one platform without monthly charges eating into your budget.
Unlike Donorfy's scaling monthly fees, Zeffy is completely free with optional donor contributions. You get built-in payment processing, event ticketing, and online stores - not just donor tracking that requires expensive third-party integrations.
Yes! While Breeze and Donorfy focus mainly on donor data, Zeffy includes fundraising events, online stores, peer-to-peer campaigns, and payment processing. You get everything needed to raise funds and manage supporters without juggling multiple platforms.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
