Breeze Chms VS Donordock

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database
Information not available Donation History & Notes per Donor
Information not available
Donor Tags / Segments Donor Tags / Segments
Information not available
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed)
Information not available
Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters)
Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Information not available
Export Donor Data Anytime Export Donor Data Anytime
Offline Donations Tracking
Information not available Offline Donations Tracking
Pre-filled donation forms
Information not available available</p></div></div></div></div></div></div>

Pricing
$72/mo
plus card fees per gift
$98/mo
card fees per gift
Processing fees
2.9% + $0.30
per transaction for credit and debit cards; 1% + $0.30 per ACH/bank transaction; 3.5% + $0.30 per AMEX transaction
2.2% + $0.30
per transaction when donors do not cover fees; 5% + $0.30 charged to donors when they choose to cover fees, making it free for the nonprofit
Platform fees
N/A
No platform fees mentioned
$0
Always free for nonprofits (Donor Funded model)
Monthly fees
$72/mo
for Church Management (Breeze ChMS); $119/mo for All-Access Bundle; $0/mo for Free Giving. Add-ons: Text Giving $19/mo, Worship Tools $29/mo, Text Messaging 250 free/mo then $10 per 500
$250/month
Grow plan billed annually (currently $300/month); Amplify plan $585/month billed annually; qualified nonprofits ($300K or less annual revenue) starting at $98/month
Value for money
4.9
4.9

Features
5.0/5
Solid donor management with basic tools. Setup is straightforward, but requires connecting payment processors separately.
4.9/5
Strong donor tracking and communication. Good foundation, but you'll need extra tools for events, auctions, and online sales.
Donations
Basic donation tracking and reporting - records gifts but doesn't process payments directly
Basic donation tracking and receipt generation. Limited payment processing options compared to full fundraising platforms.
Ticketing
No event ticketing system - can track event attendance but not sell tickets
Basic event management with simple ticketing. Limited customization options for different ticket types and pricing.
Peer-to-Peer Fundraising
No peer-to-peer fundraising tools - limited to tracking individual donor interactions
Limited peer-to-peer fundraising features. Basic campaign tracking but lacks advanced social sharing and team tools.
Auctions
No auction features - Breeze focuses on donor management and communication, not fundraising events
DonorDock doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual donor follow-up processes.
Raffles
No raffle management features - focuses on donor data rather than fundraising campaigns
No dedicated raffle management tools. You'd handle raffle sales and winner selection through separate systems.
Online store
No online store capabilities - Breeze is built for donor relationships, not selling products
No built-in online store functionality. You'd need third-party e-commerce tools for selling merchandise or products.
Memberships
Breeze ChMS offers basic membership tracking with custom fields and group management, but lacks automated membership renewal reminders and integrated payment processing for dues.
DonorDock focuses on donor relationships rather than membership management. Basic contact grouping available but lacks dedicated membership features like renewal tracking, member portals, or tiered membership levels that growing nonprofits need.
Donor Management/CRM
Breeze ChMS provides solid donor management with giving history, pledge tracking, and basic reporting. However, it lacks advanced donor segmentation and automated follow-up workflows.
Strong donor relationship tracking with contact history, giving patterns, and interaction logs. Includes donor segmentation and basic reporting. Good foundation for donor stewardship but may lack advanced features like major gift pipeline management or wealth screening.
Emails & Newsletter
Breeze ChMS includes basic email tools for sending newsletters and announcements to members, with simple templates and basic segmentation by groups or tags.
Basic email capabilities for donor communication and thank you messages. Limited template options and segmentation features. Lacks advanced email marketing tools like automated drip campaigns or detailed analytics that help nonprofits grow their supporter base.
Payment Processing
Breeze ChMS integrates with third-party payment processors like Stripe and PayPal, but charges additional transaction fees on top of processor fees, increasing costs for nonprofits.

Payment methods
No payment processing - requires third-party tools
No payment processing - requires third-party tools
Credit Card Payments
Not supported - Breeze ChMS focuses on church management, not payment processing
Not supported - DonorDock is a donor management platform without built-in payment processing
Apple Pay & Google Pay
Not supported - Breeze ChMS focuses on church management, not payment processing
Not supported - DonorDock doesn't offer payment processing capabilities
ACH / Bank Transfers
Not supported - Breeze ChMS focuses on church management, not payment processing
Not supported - DonorDock focuses on donor relationship management, not payment processing
Tap to Pay App
Not supported - Breeze ChMS focuses on church management, not payment processing
Not supported - DonorDock is designed for donor tracking and stewardship, not payment collection

Customer Support
5.0/5
4.9/5
Unlimited Support Unlimited Support
Breeze ChMS offers limited support based on plan tier
DonorDock offers limited support based on plan tier
Phone Support / Office Hours Phone Support / Office Hours
Breeze ChMS provides phone support during standard business hours
DonorDock provides phone support during standard business hours
Webinars
Breeze ChMS offers regular training webinars and educational sessions for users
DonorDock offers regular training webinars and educational sessions for users
Help Center
Breeze ChMS maintains a comprehensive help center with articles and guides DonorDock maintains a comprehensive help center with articles and guides
Email
Breeze ChMS provides live chat support during business hours
DonorDock provides live chat support during business hours
Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan tier with phone and live chat during business hours only
Support access depends on plan tier with phone and live chat during business hours only