Donor Management CRM Features

Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor

Donor Tags / Segments Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters)

Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...) Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking

Pre-filled donation forms class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""></div></div></div></div></div></div>

Pricing

$72/mo
card fees per gift

$500/mo
$50/user + card fees

Processing fees
2.9% + $0.30
Credit/Debit per transaction; different rates for ACH/Bank and AMEX.

2.9% + $0.30
per transaction

Platform fees
N/A
No platform fees mentioned

N/A

Monthly fees
$72/mo
Church Management (Breeze ChMS) plan; higher-tier bundles and paid add-ons cost extra.

$500 minimum
$50 per user per month

Value for money
4.9

3.7

Features

5.0/5
Intuitive design. Minimal setup. Works out of the box for donor tracking. 3.7/5
Solid CRM basics. Requires configuration time and third-party integrations. Donations
Basic donation tracking and reporting through donor management system

Basic donation tracking and reporting. Limited online giving options - you'll likely need to integrate with third-party payment processors. Ticketing
No event ticketing capabilities

Basic event management with simple ticketing. Limited customization options and no integrated payment processing for ticket sales. Peer-to-Peer Fundraising
No peer-to-peer fundraising tools

Limited peer-to-peer fundraising support. Basic campaign tracking but lacks modern social sharing and fundraiser management tools. Auctions
No auction features available

ClearView CRM doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bidders and donations. Raffles
No raffle management features

No dedicated raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual processes to track ticket sales and winners. Online store
No built-in online store functionality

No built-in online store capabilities. You'd need to use separate e-commerce tools and manually sync sales data with donor records. Memberships
Tracks member info and attendance but requires manual setup for different membership types and renewal reminders

ClearView CRM offers basic membership tracking with custom fields and renewal reminders, but lacks automated membership workflows and tiered membership management features that growing nonprofits need.

Donor Management/CRM
Strong contact management with giving history tracking but lacks automated donor stewardship and engagement workflows

ClearView CRM provides solid donor tracking with gift history, contact management, and basic reporting. However, it lacks advanced donor journey mapping and predictive analytics for retention strategies. Emails & Newsletter
Basic email tools for member communication but limited design options and no advanced segmentation features

ClearView CRM includes email marketing tools with templates and basic segmentation, though it doesn't offer advanced automation sequences or detailed engagement analytics for donor communications.

Payment Processing
Integrates with third-party processors like Stripe and PayPal but charges additional transaction fees on top of processor fees

Integrates with third-party processors like Stripe and PayPal but charges additional transaction fees on top of processor fees

Payment methods
No payment processing - requires third-party tools

No payment processing - requires third-party tools

Credit Card Payments
Not supported - Breeze ChMS is church management software, not a payment platform

Not supported - ClearView CRM is a donor management system without built-in payment capabilities

Apple Pay & Google Pay
Not supported - Breeze ChMS doesn't offer payment processing capabilities

Not supported - ClearView CRM doesn't include payment processing features

ACH / Bank Transfers
Not supported - Breeze ChMS focuses on church management, not payment processing

Not supported - ClearView CRM focuses on donor relationship management, not payment processing

Tap to Pay App
Not supported - Breeze ChMS is designed for church data management, not payments

Not supported - ClearView CRM is designed for donor tracking and communication, not payments

Customer Support

5.0/5

3.7/5 Unlimited Support
Breeze ChMS offers email support but with response time limitations

ClearView CRM offers limited support based on plan tier

Phone Support / Office Hours
Breeze ChMS provides phone support during standard business hours only ClearView CRM provides phone support during standard business hours

Webinars
Breeze ChMS offers regular training webinars and educational sessions for users ClearView CRM offers training webinars and educational sessions for users

Help Center
Breeze ChMS has a comprehensive help center with articles and guides ClearView CRM maintains a help center with articles and guides

Email
Breeze ChMS provides live chat support during business hours

ClearView CRM provides live chat support during business hours Nonprofit-Focused Support Team
Church management platform with business-hours support and response time limits on email help

Support access varies by plan tier with business-hours phone help and limited assistance <p class="table_text">Support access varies by plan tier with business-hours phone help and limited assistance</p> </div> </div> </div> </div> </div></div>