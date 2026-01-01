Breeze ChMS focuses on church management while ClearView CRM specializes in donor relationships, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you complete donor management, online giving, and event tools with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS Clear View CRM
💯
Breeze ChMS costs $72/month plus card fees, and ClearView CRM starts at $500/month. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
🧰
Breeze ChMS and ClearView CRM focus on donor data but lack auction, raffle, and ticketing tools. Zeffy handles all your fundraising in one place.
📞
Breeze ChMS and ClearView CRM limit support to business hours only. Zeffy offers unlimited support whenever your team needs help.
Zeffy offers 100% free donor management with zero platform fees, while Breeze costs $72/month plus card fees and ClearView starts at $500/month plus $50 per user. You keep every dollar donated instead of losing money to monthly subscriptions and transaction fees.
Yes. Zeffy processes all major payment types including credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay with zero fees. Breeze and ClearView don't offer payment processing, forcing you to use expensive third-party processors that charge 2.9% plus monthly fees.
Zeffy provides unlimited support via live chat, email, and phone calls during business hours, plus comprehensive training resources. Both competitors limit support based on your plan tier and charge extra for premium assistance, adding to your costs.
Zeffy is completely free with zero platform fees or monthly costs. Breeze charges $72/month plus card fees, while ClearView starts at $500/month plus $50 per user. Your nonprofit saves thousands annually while getting the same donor tracking features.
Yes. Zeffy combines donor management with built-in payment processing for all donation types. Breeze and ClearView require expensive third-party processors, creating extra costs and data sync headaches between systems.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
