Breeze ChMS and CiviCRM help you track donors and manage church data, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online giving, event registration, and email tools — all with zero fees so every dollar donated stays with your church.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS Civi CRM
🆓
Breeze ChMS charges $72/month plus card fees, while CiviCRM requires monthly hosting fees plus payment processing costs. Zeffy charges zero fees.
🧰
Breeze ChMS lacks auction and raffle tools, while CiviCRM requires separate software for events. Zeffy includes everything you need to fundraise.
🤝
Breeze ChMS offers limited business hours support, while CiviCRM relies on community forums. Zeffy provides unlimited human support.
Zeffy offers 100% free donor management with built-in payment processing, while Breeze ChMS costs $72/month plus transaction fees. You get comprehensive donor tracking, automated receipts, and detailed analytics without any monthly costs or processing fees.
Unlike CiviCRM's complex technical setup and monthly fees, Zeffy provides ready-to-use donor management that works immediately. No coding required, no hosting costs, and no transaction fees - just simple tools that help you focus on your mission.
Zeffy includes donation forms, automated thank-you emails, donor profiles, giving analytics, and tax receipts - all free. Other platforms charge monthly fees plus transaction costs for these same features, making fundraising expensive.
Zeffy gives you complete donor management at zero cost. While Breeze ChMS charges $72/month plus fees and CiviCRM requires technical setup with monthly hosting costs, Zeffy works immediately with no setup, no monthly fees, and no transaction costs.
Zeffy eliminates the biggest barrier to effective donor management: cost. You get donation forms, automated receipts, donor profiles, and detailed giving reports without paying monthly fees or transaction costs that eat into your fundraising.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice