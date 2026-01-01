Boosterthon and Tiltify both offer peer-to-peer fundraising, but they charge fees that reduce what reaches your school programs. Zeffy provides the same campaign tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your students.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Boosterthon VS Tiltify
💯
Boosterthon takes up to 46% and Tiltify charges 5% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so your walkathon or gaming fundraiser actually raises money for your mission.
🤝
Boosterthon only supports active campaigns and Tiltify limits help by plan tier. Zeffy provides unlimited email support and live help center access year-round.
🧰
Boosterthon only does peer-to-peer and Tiltify lacks auctions, raffles, and ticketing. Zeffy handles P2P campaigns plus donations, events, and donor management in one place.
Zeffy operates completely fee-free while Boosterthon takes up to 46% in fees and Tiltify charges 5% plus card fees. Your donors' full gifts reach your mission, with optional voluntary contributions supporting our platform.
Absolutely. While Boosterthon and Tiltify only handle P2P campaigns, Zeffy provides auctions, raffles, ticketing, online stores, and donor management - all fee-free to help your nonprofit grow beyond single campaigns.
Zeffy charges zero fees on donations, while Boosterthon takes up to 46% in fees per gift. Your supporters' full donations reach your cause, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Unlike Tiltify's 5% platform cut plus card fees, Zeffy operates fee-free for nonprofits. You keep 100% of donations while accessing comprehensive fundraising tools beyond just peer-to-peer campaigns.
Yes! While Boosterthon and Tiltify focus only on P2P campaigns, Zeffy offers auctions, raffles, ticketing, online stores, and donor management - all fee-free to help your nonprofit grow sustainably.
Zeffy operates completely fee-free while Boosterthon takes up to 46% in fees and Tiltify charges 5% plus card fees. Your donors' full gifts reach your mission, with optional voluntary contributions supporting our platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice