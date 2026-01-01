Boosterthon and Get Movin help schools run athon fundraisers, but they take a cut of your donations through service fees. Zeffy gives you peer-to-peer fundraising tools, donation tracking, and event management with zero fees — so your school keeps 100% of every dollar raised.
Boosterthon VS Get Movin Fundraising
Boosterthon takes up to 46% and Get Movin takes 7.9% of every donation. Zeffy charges zero fees, so your walk-a-thon or fitness challenge keeps every dollar for your mission.
Boosterthon and Get Movin only handle peer-to-peer events. Zeffy gives you donations, raffles, auctions, ticketing, and email tools in one place for year-round fundraising.
Boosterthon and Get Movin offer limited business-hours support. Zeffy provides unlimited email support, live chat, and phone calls whenever your campaign needs help.
Zeffy offers 100% free peer-to-peer fundraising with no platform fees, while Boosterthon charges up to 46% in fees per gift. You keep every dollar raised and get comprehensive tools beyond just fun runs.
Unlike Get Movin's 7.9% fees, Zeffy charges zero platform fees. Plus, you get full fundraising capabilities including auctions, raffles, and donor management - not just peer-to-peer campaigns.
Zeffy is the only platform that's completely free with no hidden fees. While competitors charge 8-46% per donation, you keep 100% of funds raised. Donors can leave voluntary contributions to support our mission.
Zeffy provides unlimited email and phone support at no cost, while Boosterthon and Get Movin offer limited business-hour support. You get dedicated help without paying extra fees.
Yes! Unlike Boosterthon and Get Movin that only handle peer-to-peer campaigns, Zeffy offers auctions, raffles, ticketing, donor management, and online stores - all free.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
