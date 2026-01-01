Boosterthon and Funraisin help you run peer-to-peer campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you P2P fundraising tools, donation forms, and event management — all with zero fees so every dollar raised stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Boosterthon VS Funraisin
💸
Boosterthon takes up to 46% and Funraisin charges $120/month plus 5% fees. Zeffy charges zero fees, so your walkathon or giving challenge raises money for your cause.
🧩
Boosterthon only handles school runs while Funraisin requires separate tools for auctions and raffles. Zeffy includes everything in one platform.
🤝
Boosterthon limits support to campaign periods and Funraisin offers standard business hours only. Zeffy provides unlimited support whenever you need it.
Zeffy charges zero fees on donations, while Boosterthon takes up to 46% and Funraisin charges $120/month plus 5% plus card fees. Your supporters' full donations reach your cause, not platform profits.
Yes. Unlike Boosterthon (school fun runs only) or Funraisin (P2P focused), Zeffy handles donations, events, auctions, raffles, memberships, and online stores all in one platform at zero cost.
Zeffy accepts all credit cards, ACH payments, Apple Pay, Google Pay, and tap-to-pay through our mobile app. Boosterthon and Funraisin offer limited payment options with high fees.
Zeffy charges zero fees on all donations. Boosterthon takes up to 46% per gift, while Funraisin charges $120/month plus 5% plus card processing fees. With Zeffy, 100% of donations go to your cause.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, help center resources, and phone support during business hours. Unlike Boosterthon's campaign-only support or Funraisin's limited hours, we're here whenever you need us.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
