Boosterthon and DonorDrive help you run peer-to-peer campaigns, but they charge platform fees and processing costs that reduce what you raise. Zeffy gives you everything you need for P2P fundraising — participant pages, team management, and donor tracking — with zero fees so every dollar goes directly to your cause.
Boosterthon VS Donordrive
P2P platforms eat into your mission funds with platform cuts and processing fees. Zeffy donors have the option to leave a voluntary contribution, keeping 100% of donations for your cause.
P2P platforms force you into one fundraising model. Zeffy gives you auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores all in one place without extra costs.
P2P platforms focus on campaign periods only. Zeffy includes donor management, email templates, and follow-up tools to build lasting relationships beyond single campaigns.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of funds raised go to your cause. Boosterthon takes up to 46% in fees, while DonorDrive charges 5% plus card fees. You also get complete fundraising tools beyond just peer-to-peer campaigns.
Yes. Unlike Boosterthon's limited Fun Run model or DonorDrive's peer-to-peer focus, Zeffy offers auctions, raffles, ticketing, online stores, memberships, and donation forms. Run multiple campaign types from one platform without extra fees.
Zeffy provides unlimited email and chat support year-round, plus free training resources. Boosterthon only offers limited support during campaign periods, while DonorDrive restricts phone support to higher-tier paid plans.
With Zeffy's zero fees, you keep 100% of donations raised. If you raise $10,000, you get the full $10,000. Boosterthon takes up to 46% in fees, while DonorDrive charges 5% plus card processing fees on every gift.
Yes. Zeffy combines peer-to-peer campaigns with auctions, raffles, ticketing, online stores, and donor management in one platform. Boosterthon only offers Fun Run events, while DonorDrive requires separate tools for everything beyond P2P.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
