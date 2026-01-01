Boosterthon and CauseMatch help you run peer-to-peer campaigns, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you everything you need to launch successful P2P fundraising campaigns with zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
Boosterthon VS Cause Match
Boosterthon takes up to 46% and CauseMatch charges 5% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so your supporters' efforts actually fund your mission.
While Boosterthon and CauseMatch offer limited support with poor ratings, Zeffy provides unlimited email and phone support to help you succeed.
Unlike Boosterthon's single-event focus or CauseMatch's limited tools, Zeffy handles donations, raffles, events, and donor management in one place.
Zeffy offers 100% free fundraising with zero platform fees, while Boosterthon charges up to 46% per gift and CauseMatch takes 5% plus card fees. You keep every dollar raised, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes. While Boosterthon only does Fun Run events and CauseMatch focuses solely on peer-to-peer, Zeffy provides a complete fundraising toolkit including donations, events, auctions, raffles, memberships, and online stores - all at zero cost.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, and comprehensive help resources at no extra cost. Unlike competitors with limited support tiers or poor ratings, we're here to help your campaigns succeed without charging for assistance.
Zeffy charges zero platform fees, so you keep 100% of donations raised. Boosterthon takes up to 46% per gift, and CauseMatch charges 5% plus card processing fees. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy grows with your organization. Unlike Boosterthon's limited Fun Run focus or CauseMatch's single-purpose platform, Zeffy offers auctions, raffles, events, memberships, online stores, and donor management - all free forever.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
