Bonterra VS Veracross

Easy Donor Database
Donation History & Notes per Donor Donor Tags / Segments Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed)
Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms
Pricing
$200+/month plus 3% card fees
N/A - No pricing information available
Processing fees: 2.9% + $0.30 per transaction (5.9% + $0.30 for Auctions); Bonterra Payments - PayPal: Charity rate 1.99% + $0.49, Non-charity rate 3.49% + $0.49 per transaction
Processing fees: 2.85% plus 30 cents per transaction for credit card; ACH payments are free
Platform fees: 3% flat fee per transaction on Network for Good branded fundraising pages; 5% fee on NFG Give site donations
Platform fees: $55 contract fee for 10 payment plans; $20 contract fee for 2 payment plans; $0 contract fee if pay in full by June 1, 2023
Monthly fees: N/A - Contact for pricing – no public pricing available
Monthly fees: N/A - No pricing information available
Value for money: 4.4
Value for money: N/A
Features
4.4/5 - Powerful but pricey. Needs training to avoid overpaying for features you won't use. 3.9/5 - Built for schools, not nonprofits. Requires workarounds and separate tools for fundraising. Donations: Bonterra offers donation processing with transaction fees and monthly subscription costs that add up quickly for small nonprofits
Donations: Basic donation tracking within their donor database, but no integrated online donation forms or payment processing capabilities.
Ticketing: Limited event ticketing features available only through higher-tier plans, making it expensive for occasional events
Ticketing: No event ticketing or registration capabilities. Peer-to-Peer Fundraising: Peer-to-peer fundraising available but complex to set up and manage, often requiring technical expertise your team may not have
Peer-to-Peer Fundraising: No peer-to-peer fundraising tools. Auctions: No built-in auction functionality - would need third-party integrations that create additional costs and complexity
Auctions: Veracross doesn't offer auction functionality. Raffles: No dedicated raffle functionality - requires workarounds through general fundraising tools that aren't built for this purpose
Raffles: No raffle or lottery management features. Online store: Basic e-commerce capabilities available but requires additional setup and fees, not designed for nonprofit merchandise sales
Online store: No e-commerce or online store capabilities. Memberships: Bonterra offers membership management through their donor database, but it's primarily designed for tracking rather than automated membership renewals or member communications.
Memberships: Veracross focuses on school enrollment and student records rather than nonprofit membership management. Donor Management/CRM: Strong donor database with detailed giving history, prospect research tools, and relationship tracking designed for larger nonprofits with dedicated development staff.
Donor Management/CRM: Built for student information management, not donor relationships. Emails & Newsletter: Includes email marketing tools for donor communications and newsletters, but requires learning their specific email builder and segmentation system.
Emails & Newsletter: Basic communication tools designed for parent-teacher updates and school announcements. Payment Processing: Processes donations and payments with transaction fees ranging from 2.9% + $0.30 per transaction, plus additional monthly software costs.
Payment Processing: Processes donations and payments with transaction fees ranging from 2.9% + $0.30 per transaction, plus additional monthly software costs.
Payment methods
No payment processing - requires third-party tools
No payment processing - requires third-party tools
Credit Card Payments: Not supported - Bonterra focuses on donor management and CRM, not payment processing
Credit Card Payments: Not supported - Veracross is a school information system, not a payment platform
Apple Pay & Google Pay: Not supported - Bonterra focuses on donor management and CRM, not payment processing
Apple Pay & Google Pay: Not supported - Veracross doesn't offer payment processing capabilities
ACH / Bank Transfers: Not supported - Bonterra focuses on donor management and CRM, not payment processing
ACH / Bank Transfers: Not supported - Veracross focuses on school management, not payment processing
Tap to Pay App: Not supported - Bonterra focuses on donor management and CRM, not payment processing
Tap to Pay App: Not supported - Veracross is designed for student data management, not payments
Customer Support
4.4/5
3.9/5 Unlimited Support: Bonterra offers tiered support based on plan level, not unlimited
Unlimited Support: Veracross offers tiered support based on subscription level
Phone Support / Office Hours Phone Support: Bonterra provides phone support during standard business hours
Phone Support: Veracross provides phone support during standard business hours
Webinars Webinars: Bonterra offers regular training webinars and educational sessions for users
Webinars: Veracross offers training webinars and educational sessions for users
Help Center Help Center: Bonterra maintains a comprehensive help center with articles and guides
Help Center: Veracross maintains a comprehensive help center with articles and guides
Email Email: Bonterra provides live chat support during business hours
Email: Veracross provides live chat support during business hours
Nonprofit-Focused Support Team Nonprofit-Focused Support Team: Support access depends on plan level with tiered help for different subscription tiers
Nonprofit-Focused Support Team: Support access varies by subscription level with different tiers of assistance available