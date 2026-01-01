Bonterra VS Sumac

Sumac

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor
Donor Tags / Segments
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms

Pricing
$200+/month
plus 3% card fees
N/A
No pricing information available
Processing fees
2.9% + $0.30
per transaction (5.9% + $0.30 for Auctions); Bonterra Payments - PayPal: Charity rate 1.99% + $0.49, Non-charity rate 3.49% + $0.49 per transaction
$0
Glass Register (Societ covers all processing fees). Sumac: Not explicitly listed; contact for details.
Platform fees
3%
flat fee per transaction on Network for Good branded fundraising pages; 5% fee on NFG Give site donations
$0
Glass Register (no platform fees). Sumac: Not explicitly listed; contact for details.
Monthly fees
N/A
Contact for pricing – no public pricing available
$109-$179/month
Pricing varies by plan.
Value for money
4.4
4.2

Features
4.4/5
Powerful but complex. Needs training and setup time to configure properly for your team.
4.2/5
Solid donor tracking. Outdated interface and multiple integrations create extra work and costs.
Donations
Bonterra offers donation processing with transaction fees and monthly subscription costs that add up quickly for small nonprofits
Sumac handles donation tracking and receipting well, but charges processing fees on top of their monthly software costs.
Ticketing
Limited event ticketing features available only through higher-tier plans, making it expensive for smaller organizations
Sumac doesn't offer event ticketing. Needs training and setup time to configure properly for your team.</p></div></div></div><div class="column3 is-header"><div class="rich-text_table is-header"><p class="rich-text_table is-header big-text">4.2/5</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="rich-text_table is-header">Solid donor tracking. You'd need separate ticketing software and manual processes to sync attendee data with donor records.
Peer-to-Peer Fundraising
Peer-to-peer fundraising available but comes with complex setup requirements and additional costs for advanced features
Sumac lacks peer-to-peer fundraising tools. You'd need separate P2P software and manual work to import supporter data into Sumac.
Auctions
No built-in auction functionality - organizations need separate auction software or manual processes to run fundraising auctions
Sumac doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual data entry to track bidders in your donor database.
Raffles
No dedicated raffle functionality - would require workarounds through general fundraising tools or third-party integrations
Sumac doesn't support raffle management. You'd need external raffle tools and manual entry to track participants in your donor system.
Online store
Basic e-commerce capabilities available but requires additional setup and may involve extra fees for payment processing
Sumac doesn't include e-commerce capabilities. You'd need third-party store software and manual processes to connect sales data to donor records.
Memberships
Bonterra offers membership management through their donor database, but it's part of a complex system that requires training and setup time to configure properly.
Sumac offers membership tracking with renewal reminders and member communications, but requires technical setup and ongoing maintenance that can overwhelm small nonprofit teams.
Donor Management/CRM
Robust donor management system with detailed tracking and reporting, but the learning curve is steep and may require staff training to use effectively.
Sumac provides comprehensive donor management with gift tracking, reporting, and contact management. However, the interface feels outdated and requires significant training time for staff to become proficient.
Emails & Newsletter
Includes email marketing tools within their platform, but the interface can be overwhelming for small teams without dedicated marketing staff.
Sumac includes basic email capabilities for donor communications and newsletters, but lacks advanced segmentation and automation features that help nonprofits build stronger relationships.
Payment Processing
Processes donations and payments but charges transaction fees on top of monthly subscription costs, adding to your overall fundraising expenses.
Processes donations and payments but charges transaction fees on top of monthly subscription costs, adding to your overall fundraising expenses. However, the interface feels outdated and requires significant training time for staff to become proficient.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Emails & Newsletter</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Includes email marketing tools within their platform, but the interface can be overwhelming for small teams without dedicated marketing staff.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Sumac includes basic email capabilities for donor communications and newsletters, but lacks advanced segmentation and automation features that help nonprofits build stronger relationships.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Payment Processing</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Processes donations and payments but charges transaction fees on top of monthly subscription costs, adding to your overall fundraising expenses.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Processes donations and payments but charges transaction fees on top of monthly subscription costs, adding to your overall fundraising expenses.</p></div></div></div></div></div></div>

Payment methods
Requires third-party payment processor integration
No built-in payment processing capabilities
Credit Card Payments
Not supported - Bonterra is a donor management platform that integrates with payment processors rather than processing payments directly
Not supported - Sumac requires integration with third-party payment processors for credit card processing
Apple Pay & Google Pay
Not supported - Bonterra's donor management software doesn't include direct payment processing capabilities
Not supported - Digital wallet payments require separate payment processor integration
ACH / Bank Transfers
Not supported - Bonterra focuses on donor management and fundraising tools, not payment processing
Not supported - Sumac focuses on donor management and doesn't process ACH payments directly
Tap to Pay App
Not supported - Bonterra specializes in donor relationship management, not mobile payment processing
Not supported - Sumac doesn't offer mobile payment processing capabilities

Customer Support
4.4/5
4.2/5
Unlimited Support Bonterra offers tiered support based on plan level, not unlimited
Sumac offers limited support based on plan tier and business hours
Phone Support / Office Hours
Bonterra provides phone support during standard business hours
Sumac provides phone support during standard business hours only
Webinars Bonterra offers regular training webinars and educational sessions for users
Sumac offers regular training webinars and educational sessions for users
Help Center
Bonterra maintains a comprehensive help center with articles and guides
Sumac maintains a comprehensive help center with articles, guides, and FAQs
Email
Bonterra provides live chat support during business hours
Sumac provides live chat support during business hours for immediate assistance Nonprofit-Focused Support Team
Support access varies by plan tier with phone and chat during business hours only Plan-based support with phone and chat limited to business hours