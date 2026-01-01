Bonterra and Sumac help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Bonterra VS Sumac
Bonterra and Sumac charge $200+ monthly plus transaction fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
Bonterra and Sumac require third-party tools for raffles and auctions. Zeffy includes everything in one platform at no cost to your organization.
Bonterra and Sumac limit support based on your plan tier. Zeffy provides unlimited phone and email support to every nonprofit, completely free.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. While Bonterra charges $200+ monthly plus 3% card fees, Zeffy lets you keep every dollar donated and provides the same CRM features without the complexity.
Both platforms track donations well, but Zeffy does it for free. Sumac charges monthly fees plus processing costs on every gift. With Zeffy, you get donation tracking, receipting, and donor insights at zero cost to your organization.
Yes. While Bonterra and Sumac focus only on donor tracking, Zeffy includes free donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, and auctions. You get complete fundraising tools, not just donor management.
Zeffy offers complete donor management at zero cost. While Bonterra charges $200+ monthly plus 3% card fees and Sumac adds processing fees to monthly costs, Zeffy provides CRM tracking, receipting, and donor insights for free.
Traditional platforms like Bonterra and Sumac only handle donor tracking but charge hefty fees. Zeffy gives you donor management plus donation forms, events, and campaigns all free, so you keep every dollar raised.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
