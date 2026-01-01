Bonterra and StratusLive offer donor management tools, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor tracking, donation forms, email follow-ups, and event management — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Bonterra VS Stratus Live
Bonterra charges $200+/month plus 3% card fees, and StratusLive costs $99/month plus processing fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
Bonterra and StratusLive focus on donor management but lack built-in payment processing, auctions, and raffles. Zeffy includes everything you need for complete fundraising campaigns.
Bonterra requires technical setup and training for complex systems, while StratusLive offers basic features with manual processes. Zeffy works right out of the box with simple, ready-to-use tools.
Zeffy combines donation processing with donor management at zero cost. While platforms like Bonterra charge $200+ monthly plus fees, Zeffy tracks donor history, sends automated receipts, and generates reports completely free.
Zeffy offers donor segmentation, giving history tracking, and automated thank-you emails without monthly fees. You get the same donor insights as expensive CRMs while keeping 100% of every donation.
Zeffy gives you complete donor management without the hefty monthly fees. While Bonterra charges $200+ monthly plus 3% card fees, Zeffy is 100% free with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Unlike StratusLive's $99/month plus card fees, Zeffy offers donor tracking, automated receipts, and detailed giving reports at zero cost. You keep 100% of donations while building stronger donor relationships.
Yes, Zeffy combines donation processing with donor management in one platform. Track giving history, send thank-you emails, and generate reports without paying monthly fees or transaction costs.
