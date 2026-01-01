Bonterra and Planning Center help you track donors and manage church data, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online giving, event registration, and member communication tools — all with zero fees so every dollar donated stays with your church.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bonterra VS Planning Center
💯
Bonterra charges $200+/month plus 3% fees, Planning Center adds card fees to monthly costs. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
🧰
Bonterra requires technical setup and training, Planning Center needs separate tools for auctions and raffles. Zeffy includes everything you need in one simple platform.
🚀
Bonterra demands contracts and merchant accounts, Planning Center requires multiple software subscriptions. Zeffy gets you fundraising in minutes with no commitments.
Zeffy offers 100% free donor management with zero platform fees, while Bonterra charges $200+ monthly plus 3% card fees. You get complete donor profiles, automated receipts, and detailed giving reports without paying for features you may not need.
Unlike Planning Center's monthly fees plus card processing costs, Zeffy provides free donation tracking with built-in CRM features. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, keeping your fundraising costs at zero.
Zeffy eliminates the complexity and costs of traditional donor management. While competitors charge hundreds monthly plus transaction fees, we offer free donor profiles, automated thank-you emails, and detailed reports that help you focus on your mission.
Zeffy provides complete donor management at zero cost while Bonterra charges $200+ monthly plus 3% card fees and Planning Center adds monthly fees plus processing costs. You get donor profiles, automated receipts, and giving reports without the complexity or expense.
Unlike competitors that charge hundreds monthly plus transaction fees, Zeffy's zero-fee platform lets you track every donor interaction, send automated thank-yous, and generate detailed reports. More of your donations stay with your mission instead of going to software costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
