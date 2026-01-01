Bonterra and Neon One help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bonterra VS Neon One
💯
Bonterra and Neon One charge monthly fees plus transaction costs on every gift. Zeffy charges zero fees, so donors can give their full amount to your cause.
🧰
Bonterra lacks auctions and raffles, while Neon One missing both. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and memberships without extra modules.
⚡
Bonterra and Neon One require technical setup and training. Zeffy works right away with simple forms that match your brand and connect to your donor database.
Zeffy gives you powerful donor tracking, relationship management, and automated receipts without monthly fees or transaction costs. While Bonterra charges $200+/month plus 3% card fees, you keep every donation and build stronger donor relationships through our simple, effective tools.
Our donor management includes contact tracking, giving history, automated thank-you emails, and detailed reporting - all at zero cost. Unlike Neon One's monthly fees plus processing charges, your donors can optionally support our platform while you focus on your mission.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. Unlike Bonterra's $200+/month plus 3% card fees, you keep every dollar donated while getting powerful CRM tools that are simple enough for any team member to use.
While Neon One charges monthly fees plus card processing costs, Zeffy provides the same donor tracking and relationship management features at zero cost. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform, but you're never charged fees.
Yes. Zeffy combines donor management, event ticketing, online fundraising, and payment processing in one free platform. No technical setup, training requirements, or expensive integrations needed like with Bonterra or Neon One.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
