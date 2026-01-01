Bonterra and LiveImpact offer donor management tools, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, automated acknowledgments, and fundraising tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bonterra VS Live Impact
💯
Bonterra charges $200+/month plus 3% card fees, while LiveImpact takes $150/month plus processing fees. Zeffy charges zero fees, so more money goes to your mission.
🧰
Bonterra and LiveImpact focus on donor management but lack built-in fundraising tools. Zeffy includes donations, events, raffles, and online stores in one platform.
🚀
Bonterra and LiveImpact require technical setup and staff training. Zeffy works right away with simple tools designed for small nonprofit teams.
Zeffy offers 100% free donor management with zero platform fees, while Bonterra costs $200+/month plus 3% card fees. You keep every dollar donated and get powerful CRM tools without the complexity or training requirements.
Unlike LiveImpact's $150/month plus processing fees, Zeffy is completely free with optional donor contributions. You get the same donor tracking and engagement tools without monthly costs eating into your budget.
Yes, Zeffy combines donation processing, donor management, and fundraising tools in one free platform. Unlike competitors that charge separately for each feature, everything works together seamlessly at zero cost.
Zeffy is the only platform that offers complete donor management at zero cost. While Bonterra and LiveImpact charge hundreds monthly plus processing fees, we provide CRM tools, donor tracking, and engagement features for free.
Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy's free platform. This means your organization pays nothing while getting full donor management capabilities that typically cost $150-200+ per month.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
