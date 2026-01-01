Bonterra and Keela both offer donor management tools, but they come with monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor tracking, email marketing, and donation forms with zero fees — so you can focus your budget on your mission, not software costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bonterra VS Keela
💰
Bonterra and Keela charge $200+ monthly fees plus 3% on every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes to your mission.
🧰
Bonterra and Keela require separate tools for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need for any fundraising campaign.
⚡
Bonterra and Keela need complex setup and training. Zeffy gets you fundraising today with simple tools that work right away.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Bonterra charges $200+ monthly plus 3% card fees. You get the same donor tracking and communication tools without the hefty price tag eating into your mission funds.
Keela charges $79+ monthly plus 2.9% transaction fees on every donation. Zeffy provides the same donor management capabilities with zero platform fees, letting you keep 100% of donations for your cause.
Unlike Bonterra and Keela that focus only on donor tracking, Zeffy combines donor management with fundraising tools like events, auctions, and peer-to-peer campaigns. All in one platform, all at zero cost.
Bonterra charges $200+ monthly plus 3% card fees, while Keela starts at $79+ monthly plus transaction fees. Zeffy operates on voluntary donor contributions instead of mandatory fees, so you keep every dollar donated.
You get the same donor tracking, communication tools, and reporting as Bonterra and Keela, but without the monthly subscription costs. Zeffy's donor management includes contact records, giving history, and automated thank-you emails at zero cost.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
