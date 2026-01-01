eTapestry

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor
Donor Tags / Segments
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms

Pricing
$200+/month
$200+/month plus 3% card fees
$600/year
Monthly fee + card fees + $600/year
Processing fees
2.9% + $0.30
per transaction (5.9% + $0.30 for Auctions); Bonterra Payments - PayPal: Charity rate 1.99% + $0.49, Non-charity rate 3.49% + $0.49 per transaction
2.99% + $0.30
per transaction for Visa, Mastercard, Discover; 3.5% + $0.30 per transaction for American Express; 1% + $0.30 (max $5) per ACH/Direct Debit transaction + $5 per returned transaction; Chargeback fee: $15 USD
Platform fees
3%
flat fee per transaction on Network for Good branded fundraising pages; 5% fee on NFG Give site donations
$600/year
Payment Enablement Fee for organizations using payment-enabled solutions
Monthly fees
N/A
Contact for pricing – no public pricing available
$99–$119/month
for Starter/Basic plan; pricing varies by plan and is usage based per constituent record count
Value for money
4.4
7.2

Features
4.4/5
Powerful but complex. Needs training and integration work to get running smoothly.
3.5/5
Solid donor database. Requires workarounds and manual processes for most fundraising tools.
Donations
Bonterra offers donation processing with transaction fees and monthly subscription costs that add up quickly for small nonprofits
eTapestry processes online donations but charges 2.9% + $0.30 per transaction. You'll also pay monthly fees starting at $59 for basic features.
Ticketing
Limited event ticketing features available only through higher-tier plans, making it expensive for occasional events
eTapestry doesn't offer event ticketing. You'd need third-party ticketing software and manually sync attendee data with your donor database.
Peer-to-Peer Fundraising
Peer-to-peer fundraising available but often requires premium plans and can be complex to set up for smaller organizations
eTapestry offers basic peer-to-peer fundraising through DIY pages, but advanced features require higher-tier plans with steeper monthly costs.
Auctions
No built-in auction functionality - would need separate auction software or manual processes to run fundraising auctions
eTapestry doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual data entry to track bidders in your donor records.
Raffles
No dedicated raffle functionality - requires workarounds through general fundraising tools or third-party integrations
eTapestry doesn't support raffle ticket sales. You'd need separate raffle software and manual processes to update donor records with purchases.
Online store
Basic online store capabilities through integrated modules, but requires additional setup and may incur extra fees
eTapestry doesn't include e-commerce capabilities. You'd need third-party store software and manually import sales data to track supporters.
Memberships
Bonterra offers membership management through its donor database, but requires technical setup and often needs integration with other tools for full functionality.
eTapestry offers basic membership tracking through custom fields and categories, but lacks dedicated membership management features like automated renewals or member portals.
Donor Management/CRM
Strong donor database with detailed tracking and reporting, but complex setup process and steep learning curve that can overwhelm small nonprofit teams.
Strong donor database with gift tracking, donor profiles, and relationship management. Includes reporting tools and donor segmentation for targeted outreach.
Emails & Newsletter
Includes email marketing tools, but requires learning multiple interfaces and often needs additional integrations to work smoothly with other nonprofit tools.
Limited email capabilities focused on donor communications. Basic templates and segmentation available, but not a full-featured email marketing platform.
Payment Processing
Processes donations with transaction fees ranging from 2.9% + $0.30 per transaction, plus monthly software costs that add up quickly for small nonprofits.
Processes donations with transaction fees ranging from 2.9% + $0.30 per transaction, plus monthly software costs that add up quickly for small nonprofits.

Payment methods
No payment processing - requires third-party tools
No payment processing - requires third-party tools
Credit Card Payments
Not supported - Bonterra focuses on donor management and engagement, not payment processing
Not supported - eTapestry is a donor database system that doesn't include built-in payment processing
Apple Pay & Google Pay
Not supported - Bonterra focuses on donor management and engagement, not payment processing
Not supported - eTapestry doesn't offer payment processing features for digital wallets
ACH / Bank Transfers
Not supported - Bonterra focuses on donor management and engagement, not payment processing
Not supported - eTapestry focuses on donor management and doesn't process ACH payments directly
Tap to Pay App
Not supported - Bonterra focuses on donor management and engagement, not payment processing
Not supported - eTapestry is donor management software without mobile payment capabilities

Customer Support
4.4/5
3.5/5 Unlimited Support
Bonterra offers tiered support based on subscription level, not unlimited
eTapestry offers tiered support based on subscription level, not unlimited
Phone Support / Office Hours
Bonterra provides phone support during standard business hours
eTapestry provides phone support during standard business hours
Webinars Bonterra offers regular training webinars and educational sessions for users
eTapestry offers regular training webinars and educational sessions for users
Help Center
Bonterra maintains a comprehensive help center with articles and guides
eTapestry maintains a comprehensive help center with articles and guides
Email
Bonterra provides live chat support during business hours
eTapestry provides live chat support during business hours Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on subscription tier with phone and live chat during business hours Support access depends on subscription tier with phone and live chat during business hours