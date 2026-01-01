Bonterra and eTapestry help you track donors and manage relationships, but they charge fees that eat into your fundraising budget. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Bonterra VS E Tapestry
Bonterra and eTapestry charge monthly fees plus 3% on every donation. Zeffy charges zero fees, so your raffle tickets, auction bids, and donations go directly to your mission.
Bonterra and eTapestry focus only on donor databases, forcing you to juggle multiple tools for events and sales. Zeffy handles donations, raffles, auctions, ticketing, and memberships in one place.
Bonterra and eTapestry offer tiered support that costs extra for real help. Zeffy provides unlimited phone and email support to every organization, because your success matters more than our profit margins.
Zeffy offers complete donor management at zero cost, while Bonterra charges $200+/month plus 3% fees and eTapestry costs $59+/month plus transaction fees. You get the same donor tracking, communication tools, and reporting without the monthly bills eating into your mission budget.
Zeffy provides robust donor profiles, giving history, and automated receipts just like expensive platforms. The difference? No setup fees, no monthly costs, and no transaction charges. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform instead.
Yes. Zeffy includes donor segmentation, email campaigns, and detailed reporting at no cost. While Bonterra and eTapestry charge hundreds monthly plus fees, we believe small nonprofits deserve access to professional tools without the financial burden.
Zeffy provides complete donor tracking, automated receipts, and detailed giving histories at zero cost. While Bonterra charges $200+/month and eTapestry starts at $59/month, we operate through voluntary donor contributions instead of mandatory fees.
You get donor profiles, giving patterns, and campaign performance reports just like expensive platforms. The difference is no setup costs or monthly bills draining your budget while you focus on building lasting donor relationships.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
