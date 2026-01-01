Bonterra and DonorPerfect help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bonterra VS Donorperfect
Bonterra and DonorPerfect charge monthly fees plus transaction costs on every gift. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
Bonterra and DonorPerfect focus on donor data but require separate tools for events, raffles, and stores. Zeffy includes everything you need to raise funds.
Bonterra and DonorPerfect require technical setup and training. Zeffy works right away with templates and guidance built for small nonprofit teams.
Zeffy is completely free with zero transaction fees, while Bonterra costs $200+/month plus 3% card fees and DonorPerfect charges $99/month plus fees per gift. With Zeffy, you keep 100% of donations and get full donor management capabilities without monthly software costs eating into your budget.
Zeffy combines donation processing with donor management in one simple platform designed for small nonprofits. Unlike Bonterra's complex enterprise setup or DonorPerfect's limited payment options, Zeffy handles everything seamlessly without technical expertise, training costs, or overwhelming features you don't need.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Bonterra costs $200+/month plus 3% card fees and DonorPerfect charges $99/month plus fees per gift. You keep 100% of donations and get powerful CRM tools without the complexity or cost barriers that make other platforms challenging for small nonprofits.
Zeffy provides robust donor tracking, automated receipts, and detailed reporting without the overwhelming complexity of enterprise systems like Bonterra. You get the essential donor management features your nonprofit needs in a simple interface that doesn't require technical expertise or dedicated IT staff to operate effectively.
Yes, Zeffy combines donation processing with donor management in one platform at zero cost. Unlike DonorPerfect which requires separate payment processors or Bonterra's complex enterprise setup, Zeffy handles everything from donation forms to donor communications seamlessly while keeping 100% of your funds.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
