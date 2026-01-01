Bonterra and Donorfy help you track donors and manage campaigns, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Bonterra VS Donorfy
Bonterra and Donorfy charge $200+ monthly plus transaction fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
Bonterra and Donorfy only track donors but can't process payments. Zeffy handles donations, events, raffles, and memberships all in one place.
Bonterra and Donorfy require lengthy setup and annual contracts. Zeffy gets you fundraising in minutes with no commitments or hidden costs.
Zeffy operates on voluntary contributions from donors instead of charging nonprofits monthly fees. While Bonterra costs $200+/month and Donorfy's fees grow with your database, Zeffy keeps 100% of your donations working for your mission.
Zeffy provides complete donor profiles, giving history, and automated receipts without monthly costs. Unlike Bonterra and Donorfy that focus only on data storage, Zeffy includes donation processing and email tools in one free platform.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Bonterra charges $200+/month plus 3% card fees. You get donation processing, donor tracking, and email tools in one platform without monthly costs eating into your budget.
Unlike Donorfy's scaling monthly fees, Zeffy provides donor management at zero cost. You can track donors, process donations, and send newsletters without worrying about database size limits or monthly charges.
Yes, Zeffy combines donation processing, donor tracking, and fundraising tools in one free platform. Unlike Bonterra or Donorfy that require separate payment processors, everything works together seamlessly.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
