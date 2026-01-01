Bonterra VS Donorfy

Donorfy

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database
Donation History & Notes per Donor Donation History & Notes per Donor
Donor Tags / Segments Donor Tags / Segments
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed)
Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters)
Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Export Donor Data Anytime
Offline Donations Tracking Offline Donations Tracking
Pre-filled donation forms

Pricing
$200+/month
Plus 3% card fees
N/A
No pricing information available
Processing fees
2.9% + $0.30
per transaction (5.9% + $0.30 for Auctions); Bonterra Payments - PayPal: Charity rate 1.99% + $0.49, Non-charity rate 3.49% + $0.49 per transaction
0%
transaction fees charged by Donorfy on all plans. Third-party payment gateways (Stripe, GoCardless) retain their own standard processing fees.
Platform fees
3%
flat fee per transaction on Network for Good branded fundraising pages; 5% fee on NFG Give site donations
N/A
No separate platform fees - included in monthly subscription pricing.
Monthly fees
N/A
Contact for pricing – no public pricing available
£39/month
Starter plan for up to 500 constituents; pricing scales by constituent count, plan level, and add-ons.
Value for money
4.4
N/A

<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="pricing"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8c44be5e84b3fa1ec188e_pricing.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Pricing</div></div><div class="column2 is-header"><div class="rich-text_table is-header"><p class="rich-text_table is-header big-text">$200+/month</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="rich-text_table is-header">Plus 3% card fees</p></div></div></div><div class="column3 is-header"><div class="rich-text_table is-header"><p class="rich-text_table is-header big-text">N/A</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="rich-text_table is-header">No pricing information available</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Processing fees</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">2.9% + $0.30</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">per transaction (5.9% + $0.30 for Auctions); Bonterra Payments - PayPal: Charity rate 1.99% + $0.49, Non-charity rate 3.49% + $0.49 per transaction</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">0%</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><img><p class="table_text">transaction fees charged by Donorfy on all plans. Third-party payment gateways (Stripe, GoCardless) retain their own standard processing fees.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Platform fees</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">3%</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">flat fee per transaction on Network for Good branded fundraising pages; 5% fee on NFG Give site donations</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">N/A</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">No separate platform fees - included in monthly subscription pricing.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Monthly fees</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">N/A</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Contact for pricing – no public pricing available</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">£39/month</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Starter plan for up to 500 constituents; pricing scales by constituent count, plan level, and add-ons.</p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Value for money</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">4.4</p><div class="table_icon-text-content"><img src=""alt=""><img><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">N/A</p><div class="table_icon-text-content"><img src=""alt=""><img><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>

Features
4.4/5
Comprehensive donor database, but requires time to master all features and integrations.
N/A
Solid donor tracking, but you'll need separate tools for payments, ticketing, and fundraising.
Donations
Bonterra offers donation processing with transaction fees and limited customization options for donor forms
Donorfy handles donor management and tracks giving history, but requires third-party payment processors for online donations.
Ticketing
No dedicated event ticketing features - requires integration with third-party platforms for event management
Donorfy can store event attendee data but doesn't sell tickets or process event payments directly.
Peer-to-Peer Fundraising
Basic peer-to-peer fundraising tools available but with limited customization and higher complexity
Donorfy can track peer-to-peer campaign data but doesn't provide fundraising pages or payment processing tools.
Auctions
No auction functionality - requires separate auction software and manual data integration
Donorfy doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual donor data syncing.
Raffles
No built-in raffle or lottery functionality - would need separate tools or manual processes
Donorfy doesn't support raffle management. You'd need separate raffle software and manual donor data entry.
Online store
No e-commerce or merchandise selling capabilities within the donor management platform
Donorfy doesn't include e-commerce features. You'd need separate store software and manual donor record updates.
Memberships
Bonterra offers membership management through their donor database, but it's primarily designed for tracking rather than automated membership workflows
Donorfy offers basic membership tracking through custom fields and tags, but lacks dedicated membership management features like automated renewals or member-specific communications
Donor Management/CRM
Strong donor database with detailed contact management, giving history tracking, and relationship mapping for larger organizations
Donorfy provides solid donor management with contact records, donation history, and basic reporting. Offers good data import tools and custom fields for tracking donor information
Emails & Newsletter
Basic email capabilities for donor communications, but limited compared to dedicated email marketing tools
Donorfy includes basic email functionality for donor communications and thank you messages, but has limited template options and segmentation capabilities compared to dedicated email platforms
Payment Processing
Processes donations and payments with transaction fees, though rates vary by plan and payment method
Processes donations and payments with transaction fees, though rates vary by plan and payment method

Payment methods
Donor management only - requires separate payment processor
CRM platform only - no built-in payment processing
Credit Card Payments
Not supported - Bonterra is donor management software that integrates with payment processors rather than processing payments directly
Not supported - Donorfy is a donor management system that requires integration with third-party payment processors
Apple Pay & Google Pay
Not supported - Bonterra's donor management platform doesn't include direct payment processing capabilities
Not supported - Donorfy doesn't handle payments directly and would need external payment gateway integration
ACH / Bank Transfers
Not supported - Bonterra focuses on donor management and fundraising software, not payment processing
Not supported - Donorfy focuses on donor management and CRM, not payment processing
Tap to Pay App
Not supported - Bonterra specializes in donor relationship management, not mobile payment processing
Not supported - Donorfy is a cloud-based donor management platform without native payment processing capabilities

Customer Support
4.4/5
N/A Unlimited Support
Bonterra offers tiered support based on plan level, not unlimited
Donorfy offers limited support based on plan tier and business hours
Phone Support / Office Hours
Bonterra provides phone support during standard business hours
Donorfy provides phone support during standard UK business hours only
Webinars
Bonterra offers regular training webinars and educational sessions for users Donorfy offers regular training webinars and educational sessions for users
Help Center
Bonterra maintains a comprehensive help center with articles and guides
Donorfy maintains a comprehensive help center with guides and documentation
Email
Bonterra provides live chat support during business hours
Donorfy provides live chat support during business hours for immediate assistance Donorfy provides live chat support during business hours for immediate assistance
Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan tier with phone help during business hours only
Plan-based support with phone access limited to UK business hours src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Plan-based support with phone access limited to UK business hours</p> </div> </div> </div> </div> </div></div>