Bonterra and DonorDock both offer donor management tools, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, automated acknowledgments, and fundraising tools — all with zero fees so you can invest every dollar in your mission instead of software costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bonterra VS Donordock
Bonterra charges $200+/month plus 3% fees, DonorDock takes $98/month plus card fees. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
While Bonterra and DonorDock focus only on donor tracking, Zeffy includes donations, events, raffles, and stores so you don't need multiple platforms.
Skip Bonterra's complex setup and DonorDock's limited features. Launch professional fundraising campaigns in minutes, not months.
Zeffy offers 100% free donor management with zero transaction fees, while Bonterra charges $200+/month plus 3% on every donation. You keep every dollar raised and get powerful CRM tools without the complexity that overwhelms small teams.
Unlike DonorDock's $98/month plus card fees, Zeffy provides complete donor tracking and relationship management at zero cost. You get the same powerful insights and reporting without monthly subscriptions eating into your budget.
Yes! While Bonterra and DonorDock focus only on donor data without payment processing, Zeffy combines both seamlessly. Accept donations, track relationships, and manage campaigns all in one platform with zero fees.
Zeffy provides complete donor management at zero cost, while Bonterra charges $200+/month plus 3% fees and DonorDock costs $98/month plus card fees. You get powerful CRM tools, donor tracking, and relationship management without monthly subscriptions draining your budget.
Unlike traditional donor management platforms that charge hefty monthly fees, Zeffy combines donor tracking with payment processing at zero cost. You build stronger donor relationships while keeping 100% of donations instead of losing money to subscription fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
