Bonterra and CiviCRM help you track donors and manage relationships, but they come with monthly fees, setup costs, and technical complexity. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Bonterra VS Civi CRM
Bonterra charges $200+ monthly plus 3% card fees, while CiviCRM requires monthly hosting costs plus payment processing fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
Bonterra overwhelms small teams with complex interfaces requiring training, while CiviCRM demands technical expertise for setup and maintenance. Zeffy works right out of the box for any nonprofit team.
Bonterra limits support based on your plan level, while CiviCRM only offers community forums for help. Zeffy provides unlimited phone and chat support to every nonprofit, no matter your budget.
Zeffy gives you complete donor management at zero cost - no monthly fees, no transaction charges. While Bonterra costs $200+ monthly plus 3% fees and CiviCRM requires technical expertise, Zeffy works right away with donor profiles, giving history, and automated thank-you emails.
Unlike Bonterra's $200+ monthly fees plus 3% transaction costs, or CiviCRM's setup and maintenance expenses, Zeffy costs nothing. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, but 100% of donations go directly to your cause.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. While Bonterra charges $200+ monthly plus 3% card fees, Zeffy lets you keep every dollar donated and provides simple donor tracking that small nonprofits can use immediately.
Unlike CiviCRM which requires technical expertise and ongoing maintenance costs, Zeffy provides ready-to-use donor management tools at zero cost. You get donor profiles, giving history, and automated receipts without needing developers or complex setup.
Yes, Zeffy combines donor management with fundraising tools like donation forms, event ticketing, raffles, and peer-to-peer campaigns - all at zero cost. Other platforms charge separately for these features or require expensive add-ons and integrations.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
