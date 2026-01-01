Bonterra and CharityEngine offer donor management tools, but both charge monthly fees plus processing costs that add up quickly. Zeffy gives you donor tracking, automated acknowledgments, and donation forms with zero fees — so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bonterra VS Charity Engine
💯
Bonterra charges $200+/month plus 3% card fees. CharityEngine costs $550/month plus processing fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
Bonterra and CharityEngine charge extra for auctions, raffles, and email tools. Zeffy includes everything you need to raise funds without hidden costs.
⚡
Bonterra and CharityEngine require technical setup and steep learning curves. Zeffy gets you fundraising in minutes with simple, donor-friendly tools.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while Bonterra charges $200+ monthly plus 3% on every donation. You keep 100% of donations with Zeffy.
CharityEngine costs $550+ monthly plus fees on every gift. Zeffy provides the same donor tracking and management tools at zero cost, funded by voluntary donor contributions.
Yes, Zeffy tracks donor history, manages relationships, and generates reports just like costly platforms. The difference? No monthly fees or transaction costs eating into your budget.
Zeffy gives you the same donor tracking, relationship management, and reporting tools without the hefty monthly fees. While Bonterra costs $200+ monthly and CharityEngine runs $550+ monthly, Zeffy operates on voluntary donor contributions.
Absolutely. Zeffy tracks donor history, manages communications, and generates detailed reports just like expensive platforms. The key difference is you keep every dollar donated instead of losing money to monthly subscriptions and transaction fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
