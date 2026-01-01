Bonfire VS Wix

Bonfire and Wix both help you sell custom merchandise, but they charge fees that cut into your fundraising. Zeffy gives you everything you need to run merchandise campaigns, donation drives, and events — all with zero fees so every dollar raised goes directly to your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
💯
Bonfire takes 8% of every sale and Wix charges monthly fees plus card processing. Zeffy charges zero fees, so your t-shirt campaign or online store actually raises money for your mission.
🎯
Bonfire only sells merchandise and Wix requires third-party apps for donations. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and donor management built for nonprofits.
📞
Bonfire offers basic email help and Wix limits phone support to premium users. Zeffy provides unlimited email and phone support to every nonprofit at no cost.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general eCommerce. You get donation processing, donor management, and event ticketing with zero platform fees. Bonfire charges 8% on sales and only handles merchandise, while Wix requires monthly subscriptions plus transaction fees for basic donation features.
Zeffy charges zero platform fees on all fundraising activities. Bonfire takes 8% of every merchandise sale, and Wix charges monthly subscription fees plus payment processing costs. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution, keeping more funds for your mission.
No. Bonfire only handles merchandise sales without donation processing or donor management. Wix requires expensive third-party apps for basic nonprofit features like tax receipts and peer-to-peer campaigns. Zeffy provides all fundraising tools in one platform designed for nonprofits.
Zeffy provides unlimited support through email, live chat, and office hours at zero cost. Bonfire only offers basic email support, while Wix limits phone support to premium subscribers who pay monthly fees. You get dedicated nonprofit expertise without extra charges.
Nonprofit-specific platforms understand your unique needs. Zeffy offers donor management, tax receipts, and peer-to-peer campaigns built-in with zero fees. eCommerce platforms like Bonfire and Wix require expensive add-ons and monthly subscriptions for basic nonprofit features.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice