Bonfire and Squarespace both help you sell custom merchandise, but they charge fees that cut into your fundraising. Zeffy gives you everything you need to raise funds — donation forms, event ticketing, merchandise sales, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bonfire VS Squarespace
💯
Bonfire takes 8% of every sale and Squarespace charges monthly fees plus card fees. Zeffy charges zero fees, so your auction, raffle, or donation actually raises money for your mission.
🧰
Bonfire only handles merchandise and Squarespace requires expensive third-party apps for donations, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything nonprofits need without add-on costs.
🤝
Bonfire offers basic email help and Squarespace limits support by plan tier. Zeffy provides unlimited email support, live chat, and phone calls to help your fundraising succeed.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general eCommerce. You get donations, events, raffles, and peer-to-peer fundraising in one platform with zero fees. Bonfire and Squarespace charge monthly fees plus transaction costs that eat into your mission funds.
Zeffy is completely free with donors having the option to leave a voluntary contribution. Bonfire takes 8% on every sale, while Squarespace charges monthly subscriptions plus card processing fees. More money stays with your cause using Zeffy.
No. Bonfire only does merchandise sales and Squarespace requires expensive third-party apps for donations, events, and raffles. Zeffy includes everything nonprofits need: donations, ticketing, auctions, memberships, and donor management built-in.
Zeffy offers unlimited email support and live help center resources at no cost. Bonfire and Squarespace limit support based on your plan level and charge monthly fees just to access basic help resources.
Bonfire only handles merchandise sales with an 8% fee on every transaction. Zeffy gives you donations, events, raffles, and peer-to-peer fundraising with zero fees, so more money goes directly to your mission instead of platform costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
