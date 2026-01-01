Bonfire helps you create custom merchandise campaigns and Springly offers nonprofit management with online store features, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer fundraising, and donor management with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bonfire VS Springly
💸
Bonfire takes 8% of every sale and Springly charges monthly fees. Zeffy charges zero fees, so your merchandise sales and fundraising actually support your mission.
🛠️
Bonfire and Springly are built for businesses selling products. Zeffy offers donations, raffles, auctions, and ticketing designed for nonprofit fundraising.
☎️
Bonfire limits support to email and Springly restricts phone support to premium plans. Zeffy provides unlimited email and phone support for all users.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general eCommerce. You get donation processing, event ticketing, auctions, and peer-to-peer fundraising in one platform with zero fees. Bonfire and Springly focus on merchandise sales and charge fees that eat into your fundraising dollars.
Zeffy charges zero fees on all transactions, while Bonfire takes 8% on every sale and Springly starts at $45/month plus transaction fees. With Zeffy, 100% of donations reach your cause, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
No. These platforms lack essential nonprofit features like donation management, donor CRM, auction tools, and peer-to-peer fundraising. You'd need multiple separate tools, creating extra work and costs. Zeffy provides everything nonprofits need in one integrated platform.
Zeffy offers unlimited support through email, live chat, and office hours calls at no extra cost. Bonfire limits support to business hours with delays, while Springly restricts phone support to premium plans only. Our team understands nonprofit needs and helps you succeed.
eCommerce platforms like Bonfire and Springly weren't built for nonprofits. They lack donation management, donor CRM, and peer-to-peer tools. Plus, their fees eat into your fundraising. You end up juggling multiple platforms and paying more for less functionality.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice