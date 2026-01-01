Bonfire and Shift4Shop help you sell merchandise online, but processing fees and platform costs reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so every dollar from your supporters stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bonfire VS Shift 4 Shop
💰
Bonfire takes 8% of every sale and Shift4Shop charges monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes to your mission.
🎯
Bonfire only handles merchandise and Shift4Shop requires third-party apps for donations, raffles, and events. Zeffy includes everything nonprofits need in one place.
🤝
Bonfire offers basic help docs and Shift4Shop provides general ecommerce support. Zeffy gives you unlimited access to fundraising experts who know nonprofits.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general eCommerce. You get donation forms, peer-to-peer fundraising, event ticketing, and donor management in one platform with zero fees. Bonfire and Shift4Shop charge 8% fees or monthly costs plus transaction fees, eating into your mission funds.
Zeffy charges zero fees on donations, events, and merchandise sales. Bonfire takes 8% on every sale, while Shift4Shop charges monthly fees plus transaction costs. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support the platform, keeping 100% of your fundraising revenue.
No. Bonfire only handles merchandise sales, while Shift4Shop requires third-party apps for donations, raffles, and peer-to-peer fundraising. Zeffy includes everything nonprofits need: donation forms, event management, membership tools, and donor CRM in one integrated platform.
Zeffy offers unlimited support through email, live chat, and office hours specifically for nonprofit teams. Bonfire and Shift4Shop provide basic email support focused on eCommerce, not fundraising strategy or donor engagement best practices.
Nonprofit-specific platforms like Zeffy understand your unique needs: donor stewardship, tax receipts, peer-to-peer campaigns, and compliance. eCommerce platforms treat you like any retailer, missing critical fundraising features and charging fees that reduce your impact.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
