Bonfire and Printful help you sell custom merchandise, but their fees and setup costs can eat into your fundraising goals. Zeffy gives you everything you need to raise funds — donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bonfire VS Printful
👕
Bonfire takes 8% of every t-shirt sold and Printful charges per item plus shipping. Zeffy charges zero fees, so your merchandise fundraiser actually raises money for your mission.
🧰
Bonfire and Printful only handle merchandise. Zeffy gives you donations, raffles, events, and online stores all in one platform built for nonprofits.
🤝
Bonfire and Printful offer basic help centers and limited email support. Zeffy provides dedicated nonprofit support with real people who understand your work.
Zeffy provides dedicated nonprofit support with real people who understand your mission. Unlike Bonfire's limited business hours or Printful's tiered support system, we offer comprehensive help for all your fundraising needs at zero cost.
eCommerce platforms like Bonfire and Printful only handle merchandise sales with fees and product costs. Zeffy gives you donations, events, auctions, and peer-to-peer campaigns all free, so you raise more money for your cause.
Zeffy offers complete fundraising tools at zero cost, while Bonflare charges 8% fees on every sale and only handles merchandise. With Zeffy, you get donations, events, raffles, and peer-to-peer campaigns all in one platform without losing money to fees.
Printful charges product costs plus shipping for each item, adding up quickly. Zeffy is completely free for nonprofits, with donors having the option to leave a voluntary contribution. You keep 100% of what you raise.
Yes. Unlike Bonfire or Printful that focus only on selling products, Zeffy provides donations, event ticketing, auctions, raffles, memberships, and donor management. Everything your nonprofit needs in one place, not scattered across multiple tools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
