Bonfire and Print Your Cause help you sell custom merchandise, but they take fees from every sale that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Bonfire VS Print Your Cause
👕
Bonfire takes 8% and Print Your Cause takes 5% plus card fees on every sale. Zeffy charges zero fees, so your t-shirt campaign actually raises money for your mission.
🧰
Bonfire and Print Your Cause only handle merchandise. Zeffy gives you donation forms, event tickets, raffles, and online stores all without switching platforms.
📞
Bonfire and Print Your Cause offer limited email support with delays. Zeffy provides unlimited support via email, phone, and live chat to keep your campaigns running.
Zeffy offers 100% free fundraising tools including donations, events, and memberships. Unlike merchandise platforms that charge 5-8% fees and only handle product sales, Zeffy gives you everything you need to raise money without losing a penny to platform fees.
Yes! While merchandise platforms focus only on product sales, Zeffy provides complete fundraising solutions: donation forms, event ticketing, membership management, peer-to-peer campaigns, and donor CRM. All in one platform, all completely free.
Zeffy charges zero platform fees while merchandise platforms take 5-8% of every sale plus payment processing fees. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution, but your organization keeps 100% of what you raise.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, and phone support at no extra cost. Unlike merchandise platforms that limit support to business hours or charge extra for premium help, Zeffy's team is always available to help your nonprofit succeed.
eCommerce platforms like Bonfire and Print your cause only handle merchandise sales and charge 5-8% fees. Zeffy offers complete fundraising solutions including donations, events, memberships, and yes, even merchandise sales, all with zero platform fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
