Bonfire and BigCommerce help you sell merchandise online, but transaction fees can quickly add up and cut into your fundraising. Zeffy gives you everything you need to sell products, accept donations, and manage supporters — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bonfire VS Big Commerce
💯
Bonfire takes 8% of every sale and BigCommerce charges monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so your raffle, auction, or donation campaign actually raises money for your mission.
🧰
Bonfire only handles merchandise and BigCommerce requires multiple apps for donations, raffles, and events. Zeffy includes everything you need to fundraise without juggling different platforms.
⏱️
Bonfire and BigCommerce require design skills and technical setup. Zeffy's donation forms, raffle pages, and auction sites launch quickly so you can focus on donor relationships, not website building.
Zeffy offers unlimited email support and live help center access at no cost. Bonfire and BigCommerce limit support based on plan tiers and charge monthly fees for better service levels.
Zeffy handles merchandise sales with zero platform fees plus offers donations, events, and peer-to-peer campaigns in one place. Bonfire charges 8% on sales while BigCommerce adds monthly fees on top of transaction costs.
Zeffy is built specifically for nonprofits, offering donations, events, memberships, and peer-to-peer campaigns with zero platform fees. Unlike eCommerce platforms that charge 8% fees or monthly subscriptions plus transaction costs, Zeffy keeps 100% of your funds.
These platforms focus on selling products, not fundraising. They lack donor management, auction tools, and peer-to-peer campaigns. You'd need multiple third-party apps and workarounds, creating complexity and extra costs that Zeffy handles natively.
Zeffy charges zero platform fees, while Bonfire takes 8% on every sale and BigCommerce charges monthly fees plus transaction costs. Donors can leave voluntary contributions to support Zeffy, but your organization keeps every dollar raised.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
