Bluefire Giving and Wonderful.org both help nonprofits collect donations online, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bluefire Giving VS Wonderful.org
💯
Bluefire Giving charges $49/month plus card fees, and Wonderful.org takes processing fees. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution instead of mandatory platform costs eating your budget.
🧩
Bluefire Giving lacks auctions and raffles, while Wonderful.org misses ticketing and memberships. Zeffy includes donations, events, raffles, memberships, and peer-to-peer in one platform built for nonprofits.
🤝
Bluefire Giving limits support to business hours with 24-48 hour delays, and Wonderful.org offers limited availability. Zeffy provides unlimited email and chat support whenever your donors need help.
Zeffy offers 100% free donation processing with no monthly fees or transaction costs. Bluefire charges $49/month plus card fees, which can cost small nonprofits hundreds annually. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your cause.
Zeffy provides unlimited email and chat support with real humans who understand nonprofits. Unlike competitors with business-hours-only support, our team helps you succeed whenever you need assistance, not just during office hours.
Zeffy is the only platform offering truly free donation processing, peer-to-peer campaigns, event ticketing, and online stores. While others charge fees that eat into your fundraising, we're funded by voluntary donor contributions, keeping 100% of donations for your mission.
Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction costs. Bluefire charges $49/month plus card fees, while Wonderful.org passes fees to donors. With Zeffy, 100% of donations reach your mission.
Nonprofits choose Zeffy because we offer everything they need in one free platform: donations, events, stores, and peer-to-peer campaigns. Unlike limited competitors, Zeffy grows with your organization without hidden costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
