Bluefire Giving serves churches while WeFund4U focuses on teams and clubs, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so every dollar raised goes directly to your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bluefire Giving VS We Fund4U
🎟️
Bluefire Giving and WeFund4U take fees from every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission.
🤝
Bluefire Giving limits support by plan tier, and WeFund4U has delayed response times. Zeffy provides unlimited email and phone support to every nonprofit.
💳
Bluefire Giving charges $49/month plus card fees, and WeFund4U adds processing fees. Zeffy accepts credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay with zero platform fees.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees or transaction costs. While Bluefire charges $49/month plus card fees and WeFund4U takes processing fees from every donation, Zeffy keeps 100% of your funds in your organization where they belong.
Zeffy offers unlimited support via email, live chat, and phone with real humans who understand nonprofits. Unlike Bluefire's tiered support or WeFund4U's limited business hours, our team is here when you need us most.
Zeffy provides a complete fundraising toolkit including auctions, raffles, ticketing, peer-to-peer campaigns, and online stores - all at zero cost. Bluefire and WeFund4U lack these essential features, forcing you to pay for multiple platforms.
Zeffy is completely free - no monthly fees, no transaction costs, no hidden charges. Bluefire charges $49/month plus card fees, while WeFund4U takes 5% plus processing fees from every donation. With Zeffy, 100% of donations stay with your cause.
Yes. Zeffy offers donations, events, auctions, raffles, memberships, peer-to-peer campaigns, and online stores all in one free platform. Unlike Bluefire and WeFund4U which lack these features, you won't need multiple costly tools to run your fundraising.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice