Bluefire Giving and Vanco both help churches and nonprofits accept donations online, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every gift.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bluefire Giving VS Vanco
💰
Bluefire Giving charges $49/month plus card fees, and Vanco takes 2.9% + $0.30 per transaction. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
🧰
Bluefire Giving and Vanco focus only on donations, forcing you to find separate tools for auctions, raffles, and events. Zeffy handles it all in one platform.
📞
Bluefire Giving and Vanco limit support based on what you pay. Zeffy provides unlimited email and phone support to every organization at no cost.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees or transaction costs. Bluefire Giving charges $49/month plus card fees on every donation, reducing your fundraising total.
Zeffy provides unlimited support to all nonprofits at no cost. Vanco restricts support based on your plan, giving priority help only to top-tier paying customers.
Zeffy accepts all payment types including ACH, Apple Pay, Google Pay, and tap-to-pay through our mobile app. Bluefire Giving only processes credit cards with limited options.
Zeffy provides auctions, raffles, ticketing, and online stores at zero cost. Bluefire Giving only handles donations for $49/month plus fees, forcing you to buy separate tools for other fundraising needs.
Zeffy is completely free with donors having the option to leave a voluntary contribution. Vanco charges 2.9% plus fees on every donation, reducing your fundraising total significantly over time.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
