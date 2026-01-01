Bluefire Giving serves churches with 3% fees on cards and 1% on ACH, while Streamlabs Charity focuses on livestream fundraising for creators. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so every dollar goes directly to your mission instead of processing costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bluefire Giving VS Streamlabs Charity
💰
Bluefire Giving charges $49/month plus 3% on cards and 1% on ACH. Streamlabs Charity takes processing fees. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
🧰
Bluefire Giving lacks auctions, raffles, and stores. Streamlabs Charity misses ticketing and memberships. Zeffy includes everything you need in one platform.
🛟
Bluefire Giving limits support by plan tier. Streamlabs Charity offers basic business hours help. Zeffy provides unlimited support whenever you need it.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero platform fees, while Bluefire charges $49/month plus card fees and Streamlabs is designed for streamers. You keep 100% of donations with Zeffy, plus get dedicated nonprofit support and tools made for your mission.
Zeffy charges zero platform fees - donors simply have the option to leave a voluntary contribution. Bluefire costs $49/month plus 3% card fees, while Streamlabs takes processing fees too. With Zeffy, more money goes directly to your cause.
Zeffy offers unlimited support from nonprofit experts who understand your daily challenges. Bluefire limits support by plan tier, and Streamlabs has limited hours with no nonprofit expertise. Our team knows nonprofits because we serve only nonprofits.
Zeffy provides complete donor profiles, automated thank-you messages, and detailed giving history built for nonprofits. Bluefire's CRM is designed for churches, not general nonprofits, while Streamlabs focuses on streamers with basic donor tracking. Zeffy helps you build lasting relationships with supporters.
Zeffy is the only platform built exclusively for nonprofits with zero fees. While Bluefire charges $49/month plus processing fees and Streamlabs takes transaction fees, Zeffy lets you keep every dollar donated. Plus, you get nonprofit-specific tools like event ticketing, auctions, and peer-to-peer fundraising all in one place.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
