Bluefire Giving and SecureGive both serve churches with donation tools, but their fees can add up quickly — Bluefire charges 2.60% plus $0.42 per transaction, while SecureGive has similar processing costs. Zeffy gives your church the same donation features with zero fees, so every dollar from your congregation stays with your ministry.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bluefire Giving VS Secure Give
💯
Bluefire Giving and SecureGive charge transaction fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes to your mission.
🤝
Bluefire Giving and SecureGive limit support to business hours. Zeffy offers unlimited email support with real people who understand nonprofits.
🎟️
Bluefire Giving and SecureGive only handle donations. Zeffy includes raffles, auctions, events, and memberships at no extra cost.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees or transaction costs. Bluefire charges $49/month plus 2.6% per donation, while SecureGive adds processing fees to every gift. Keep more of your donations for your mission.
Zeffy offers unlimited support via email, live chat, and phone with real humans who understand nonprofits. Unlike Bluefire and SecureGive's business-hours-only support, we're here when you need us most.
Yes! Zeffy offers ticketing, peer-to-peer fundraising, auctions, raffles, and online stores all for free. Bluefire and SecureGive focus only on donations, requiring separate tools for events and merchandise sales.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees or transaction costs. While Bluefire charges $49/month plus fees and SecureGive costs $149/month plus processing fees, Zeffy keeps every dollar for your mission.
A nonprofit raising $10,000 monthly would save over $3,000 yearly with Zeffy versus Bluefire, and over $4,500 versus SecureGive. That's funding for programs, not platform fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
