Bluefire Giving and Pushpay help churches collect donations online, but both charge processing fees that reduce what reaches your ministry. Zeffy gives you donation forms, recurring giving, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your church's mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bluefire Giving VS Pushpay
Bluefire Giving charges $49/month plus card fees, and Pushpay takes processing fees from donations. Zeffy charges zero fees, so donors can give their full intended amount to your cause.
Bluefire Giving lacks auctions, raffles, and stores, while Pushpay requires separate software for events. Zeffy includes donations, events, memberships, and peer-to-peer in one platform.
Bluefire Giving limits support by subscription tier, and Pushpay restricts phone support to qualifying plans. Zeffy provides unlimited email and chat support to every organization.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees or transaction costs. Bluefire charges $49/month plus processing fees on every gift. Your donors can leave voluntary contributions to support Zeffy's platform.
Zeffy provides unlimited email support to all users at no cost. Pushpay limits phone support to higher-tier subscribers and charges monthly fees. Get help when you need it without paying extra for premium support.
Zeffy includes auctions, raffles, event ticketing, and online stores at no cost. Bluefire and Pushpay focus only on donations, requiring separate paid tools for events and merchandise sales.
Bluefire charges $49/month plus processing fees, while Pushpay costs $199/month plus 2.9% per gift. Zeffy is completely free for nonprofits with no monthly fees or transaction costs. Keep 100% of your donations.
Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, ticketing, and online stores in one free platform. Bluefire and Pushpay focus only on donations, requiring you to pay for separate tools to run events or sell merchandise.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
