Bluefire Giving and Network for Good both help you collect donations online, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bluefire Giving VS Network for Good
Bluefire Giving charges $49/month plus 2.9% + $0.30 per gift. Network for Good takes 2.9% + $0.30 plus platform fees. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
Both platforms charge extra for raffles, auctions, and memberships. Zeffy includes everything you need for fundraising campaigns without hidden costs or add-on fees.
Bluefire Giving and Network for Good limit support to business hours and premium tiers. Zeffy offers unlimited email support and live chat for all users, whenever you need help.
Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction costs. Bluefire charges $49/month plus card fees, while Network for Good costs $100-$400/month plus 3-5% per donation. With Zeffy, 100% of donations reach your cause.
Zeffy offers everything you need in one platform: donations, events, memberships, raffles, and online stores at zero cost. Other platforms charge fees and require multiple tools. Donors can leave voluntary contributions to support our mission.
Zeffy is 100% free with no monthly fees, transaction costs, or hidden charges. While Bluefire charges $49/month plus card fees and Network for Good takes 2.9% + $0.30 per transaction, Zeffy keeps every dollar of your donations. Donors simply have the option to leave a voluntary contribution.
Zeffy provides unlimited support to all users at no cost, while Bluefire and Network for Good limit support based on subscription tiers. You get direct access to our team without paying premium plan fees. We're here to help your nonprofit succeed, not upsell you.
Zeffy accepts all major credit cards, Apple Pay, Google Pay, and ACH bank transfers at zero cost. Bluefire only processes credit cards, while Network for Good charges fees on all payment types. More payment options mean more donations for your cause.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
