Bluefire Giving and Kindrid help churches collect donations online, but both charge fees that reduce what reaches your ministry. Zeffy gives you donation forms, event registration, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your church's mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bluefire Giving VS Kindrid
💰
Bluefire Giving charges $49/month plus card fees, and Kindrid adds processing costs on every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🛟
Bluefire Giving limits support by subscription tier, and Kindrid only offers business hours help. Zeffy provides unlimited support whenever you need it.
🧰
Bluefire Giving lacks auctions and raffles, while Kindrid requires separate software for events and stores. Zeffy handles donations, events, and sales in one platform.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no monthly fees, no transaction fees, no hidden costs. While Bluefire charges $49/month plus card fees and Kindrid takes processing fees from every donation, Zeffy keeps 100% of your donations in your pocket where they belong.
Zeffy offers unlimited email support and live chat during business hours at no extra cost. Unlike competitors who limit support by subscription tier or charge for premium help, every Zeffy user gets the same level of care and assistance.
Yes! Zeffy offers donations, event ticketing, membership management, online stores, auctions, and raffles - all fee-free. While Bluefire and Kindrid focus mainly on donations, Zeffy gives you everything you need to fundraise in one platform without paying extra.
Zeffy is 100% free - no monthly fees, no transaction costs, no hidden charges. Bluefire charges $49/month plus card fees, while Kindrid takes monthly fees plus processing costs from every gift. With Zeffy, every dollar donated stays with your cause.
With Zeffy, 100% of donations go directly to your nonprofit. Donors can choose to leave a voluntary contribution to support our platform. Unlike Bluefire and Kindrid that automatically deduct fees, your supporters decide if they want to help keep Zeffy free.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
