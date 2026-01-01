Bluefire Giving and iDonate both help you collect donations online, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bluefire Giving VS i Donate
💸
Bluefire Giving charges $49/month plus card fees, while iDonate takes processing fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes directly to your mission.
🧰
Bluefire Giving and iDonate focus only on donations, forcing you to juggle multiple platforms for raffles, auctions, and events. Zeffy handles everything in one system.
💬
Bluefire Giving and iDonate limit support to business hours only. Zeffy offers unlimited email support and live chat whenever you need help with your campaigns.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no monthly fees, transaction fees, or hidden costs. While Bluefire charges $49/month plus card fees and iDonate takes transaction fees from every donation, Zeffy keeps 100% of your donations in your pocket where they belong.
Zeffy offers unlimited support via email, live chat, and phone - no restrictions based on your plan or business hours only. Unlike Bluefire and iDonate's limited business-hour support, our team is here when you need us most.
Zeffy provides a complete fundraising suite including auctions, raffles, event ticketing, online stores, and peer-to-peer campaigns - all at zero cost. Bluefire and iDonate focus only on basic donations, requiring you to pay for additional tools elsewhere.
With Bluefire's $49/month plus card fees and iDonate's $99/month plus 4% transaction fees, you could save thousands annually. Zeffy is 100% free with donors having the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Yes. Zeffy offers donations, auctions, raffles, event ticketing, online stores, and peer-to-peer campaigns in one platform. Bluefire and iDonate only handle basic donations, forcing you to pay for separate tools elsewhere.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice