Bluefire Giving and Givelify help you collect donations online, but both charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so every dollar donated stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bluefire Giving VS Givelify
💰
Bluefire Giving and Givelify take fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
🧰
Bluefire Giving and Givelify focus only on donations. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, and online stores in one platform.
💬
Bluefire Giving and Givelify limit support to business hours. Zeffy offers unlimited email support and live chat whenever you need help.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees, transaction costs, or hidden charges. While Bluefire costs $49/month plus card fees and Givelify charges processing fees, Zeffy keeps every dollar of your donations working for your cause.
Yes! Unlike Bluefire and Givelify that focus only on donations, Zeffy offers event ticketing, online stores, raffles, auctions, and peer-to-peer fundraising all in one platform. You get everything you need without paying for multiple tools.
Zeffy provides unlimited email support to all users at no cost. Unlike competitors that limit phone support to premium plans or charge extra fees, we believe every nonprofit deserves quality help when they need it.
Zeffy is completely free for nonprofits - no monthly fees, transaction costs, or hidden charges. Bluefire costs $49/month plus card fees, while Givelify takes 2.9% + 30¢ from every donation. With Zeffy, 100% of donations go to your cause.
Zeffy accepts all major credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay at zero cost. Unlike Bluefire which lacks mobile wallet options or Givelify's fee structure, we give donors flexible payment choices without eating into your budget.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
