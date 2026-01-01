Bluefire Giving focuses on online donations while FundScrip offers gift card fundraising, but both charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy provides donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Bluefire Giving VS Fund Scrip
Bluefire Giving charges $49/month plus card fees, and FundScrip takes a cut of every gift card purchase. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
Bluefire Giving only handles basic donations, and FundScrip just does gift cards. Zeffy gives you donations, events, raffles, memberships, and more in one place.
Bluefire Giving and FundScrip limit support to business hours with slow response times. Zeffy offers unlimited email and phone support whenever you need help.
Zeffy offers direct donations, events, and fundraising campaigns without the complexity of gift card programs. Unlike FundScrip's 2.5% fees on every purchase, Zeffy is completely free with optional donor contributions.
Zeffy is 100% free with no monthly fees, setup costs, or transaction charges. Bluefire Giving costs $49/month plus processing fees, which can add up to hundreds in annual costs that could go to your mission instead.
Zeffy is 100% free with no monthly fees or transaction costs, while Bluefire Giving charges $49/month plus card processing fees. Your donors can leave voluntary contributions to support Zeffy, keeping more funds for your mission.
Zeffy provides unlimited support through multiple channels including live chat, email, and phone. Unlike FundScrip's delayed responses during peak times, our team is ready to help when you need it most.
Yes! Zeffy offers donations, event ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and online stores all in one platform. Both competitors require separate tools for these activities, creating extra costs and complexity.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
