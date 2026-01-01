Bluefire Giving and Fundraise Up both help you collect donations online, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation for the work that matters.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bluefire Giving VS Fundraise Up
Bluefire Giving and Fundraise Up charge monthly fees plus processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
Bluefire Giving and Fundraise Up focus only on donations, requiring separate tools for events and sales. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, and online stores.
Bluefire Giving and Fundraise Up limit support by plan tier and business hours. Zeffy offers unlimited email support to all users, whenever you need help.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees or transaction charges. While Bluefire Giving costs $49/month plus card fees and Fundraise Up charges processing fees, Zeffy keeps every dollar of your donations through optional donor contributions.
Unlike Bluefire Giving and Fundraise Up that focus only on donations, Zeffy offers ticketing, raffles, auctions, memberships, and online stores in one platform. You get everything you need without paying monthly fees or juggling multiple tools.
Zeffy provides unlimited email and chat support to all users at no cost. Competitors like Bluefire Giving and Fundraise Up limit support by subscription tier and business hours, often requiring higher-paid plans for phone support.
Zeffy is completely free for nonprofits with no monthly fees or platform charges. Bluefire Giving costs $49/month plus card fees, while Fundraise Up takes 4% of every donation plus processing fees. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to cover costs.
Yes, Zeffy offers donations, ticketing, raffles, auctions, memberships, and online stores in one platform. Unlike Bluefire Giving and Fundraise Up that only handle donations, you get all fundraising tools without monthly fees or multiple software subscriptions.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
