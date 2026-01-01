Bluefire Giving and EasyTithe help churches collect donations online, but both charge fees that reduce what reaches your ministry. Zeffy gives you donation forms, donor management, and giving reports with zero fees — so every dollar stays with your mission and your congregation sees their full impact.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bluefire Giving VS Easy Tithe
Bluefire Giving and EasyTithe charge fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes directly to your mission.
Bluefire Giving and EasyTithe only handle donations. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, and online stores without extra software.
Bluefire Giving and EasyTithe limit support by business hours and plan tiers. Zeffy offers unlimited support to all users at no cost.
Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction costs. Bluefire charges $49/month plus card fees, while EasyTithe adds processing fees to every donation. With Zeffy, 100% of donations go directly to your mission.
Zeffy grows with your organization by offering donations, events, memberships, peer-to-peer campaigns, online stores, and raffles all in one platform. You won't need multiple tools or face surprise fees as your fundraising needs expand.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees or transaction costs. While Bluefire charges $49/month plus card fees and EasyTithe adds processing fees to every donation, Zeffy lets you keep every dollar donated to your cause.
Zeffy offers unlimited email support and live chat to all users at no cost. Unlike competitors that limit support by plan tier or business hours, our team helps nonprofits succeed without charging extra for assistance.
Yes, Zeffy supports donations, event ticketing, membership management, peer-to-peer fundraising, online stores, and raffles - all for free. Other platforms charge monthly fees and often require separate tools for different fundraising needs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
